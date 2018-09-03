اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

وبين قاسمي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي فيما يتعلق بأجتماع طهران الثلاثي، انه استمرارا لاجتماعات اجريت علي مستوي الخبراء و وزراء خارجية كل من ايران وروسيا وتركيا مضيفا ان الوصول لحل قضية مزمنة مثل سوريا لايمكن معالجتها باجتماع واحد وان الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحديد لحلها .

واضاف من المؤكد ان اجتماع طهران يستطيع المساعدة في استقرار السلام والامن في سوريا متمنيا ان يكون مفيدا لشعوب المنطقة وسوريا.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي والمقترحات الاوروبية بهذ الشأن قال قاسمي: فيما يخص التعاون اللاحق بين ايران واروبا فهناك منذ عدة اشهر زيارات ومقترحات تم طرحها وهي قيد الدراسة.

واضاف الناطق بأسم الخارجية نأمل ان نصل الي نتائج جيدة مع الاوروبيين خلال الفترة المتبقية وان يجتازوا الامتحان بتفوق ويؤمنوا المصالح الايرانية .

انتهي**م م**2344

