الناطق باسم الخارجية:

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

طهران/3 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعتبر الناطق الرسمي بأسم الخارجية الايرانية 'بهرام قاسمي' الاجتماع الثلاثي لقادة ايران و روسيا وتركيا خطوة الي الامام للسلام والامن والاستقرار في سوريا وقال: لازال الحل الدبلوماسي هو الوحيد للازمة السورية.

وبين قاسمي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي فيما يتعلق بأجتماع طهران الثلاثي، انه استمرارا لاجتماعات اجريت علي مستوي الخبراء و وزراء خارجية كل من ايران وروسيا وتركيا مضيفا ان الوصول لحل قضية مزمنة مثل سوريا لايمكن معالجتها باجتماع واحد وان الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحديد لحلها .
واضاف من المؤكد ان اجتماع طهران يستطيع المساعدة في استقرار السلام والامن في سوريا متمنيا ان يكون مفيدا لشعوب المنطقة وسوريا.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي والمقترحات الاوروبية بهذ الشأن قال قاسمي: فيما يخص التعاون اللاحق بين ايران واروبا فهناك منذ عدة اشهر زيارات ومقترحات تم طرحها وهي قيد الدراسة.
واضاف الناطق بأسم الخارجية نأمل ان نصل الي نتائج جيدة مع الاوروبيين خلال الفترة المتبقية وان يجتازوا الامتحان بتفوق ويؤمنوا المصالح الايرانية .
انتهي**م م**2344



برچسب ها

سياسي

الناطق بأسم الخارجية

اجتماع طهران

سوريا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اجتماع طهران خطوة نحو السلام والاستقرار في سوريا

معظم المشاهدات

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

اعادة مصححة للخبر

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

ظريف رداً علي أسئلة برلمانيين:

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

بحضور إيران وسوريا وروسيا والعراق

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

أحدث الأخبار

مدیر عام ارنا مرتاح للاجتماع المفید ل اوانا فی طهران

مدیر عام ارنا مرتاح للاجتماع المفید ل اوانا فی طهران

ظريف يزور مرقد السيدة زينب (سلام الله عليها) بدمشق

ظريف يزور مرقد السيدة زينب (سلام الله عليها) بدمشق

قاسمي يدعو الي التحلي باليقظة ازاء الاطراف المعادية لايران و العراق

قاسمي يدعو الي التحلي باليقظة ازاء الاطراف المعادية لايران و العراق

كوريا الجنوبية مستعده لتدريب منتسبي الصناعات الايرانية الصغيره

مساعد وزير الصناعة الايراني:

كوريا الجنوبية مستعده لتدريب منتسبي الصناعات الايرانية الصغيره

غدا .. رئيس الجمهورية في عسلوية

بهدف افتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية المهمة؛

غدا .. رئيس الجمهورية في عسلوية

موضوعات مرتبط