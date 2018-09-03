صفحه جديده من التعاون البرلماني بين باكستان و ايران

وفي تصريح لمراسل إرنا تطرق قيصر الي موضوع تنمية العلاقات بين البلدين بعد تولي الحكومة الجديدة زمام الامور في اسلام آباد ودور المجلس الوطني الباكستاني في توطيد العلاقات الثنائية وقال إنّ ايران وباكستان بلدان اسلاميان يعود تاريخ صداقتهما الي ماضي بعيد مؤكداً علي مساع سيقوم بها المجلس الوطني الجديد في باكستان ترمي الي رفع الصداقة الثنائية الي أعلي مستوياتها.

و وصف قيصر الاستراتيجية الموحدِّة بين مسؤولي البلدين بأنها متمثلة في مواجهة التحديات والهواجس المشتركة.

ورأي رئيس المجلس الوطني الباكستاني بأنّ للبرلمانَين الباكستاني والايراني دورا هاما في تعزيز اواصر الصداقة التي من شأنها أن ترفع من مستوي التبادل الاقتصادي لافتاً الي دور مجموعة الصداقة الايرانية الباكستانية الناشطة في البرلمانين في القيام بدور بارز في هذا الحقل.

كما عبّر قيصر عن رغبة بلاده في تسوية نزاعات المنطقة سلمياً عبر التفاوض والجلوس خلف طاولات الحوار.

انتهي** ع ج** 1718

