التآزر بین أعضاء منظمة أوانا مازال مطلباً نتطلع الیه

وافتتح صباح الیوم فی طهران اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الانباء للدول الاعضاء فی أوانا بحضور مدراء وكالات الأنباء من 18 دولة وهی روسیا و جمهوریة آذربیجان والصین وقطر وتركیا و سلطنة عمان ومنغولیا وكوریا الجنوبیة وكازاخستان والیابان وفیتنام واندونیسیا ومالیزیا والعراق وسوریا ولبنان وبلغاریا و وكالة «مهر» الایرانیة للأنباء و وكالة إرنا من الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، معظمها عضوة فی الهیئة التنفیذیة للمنظمة والبعض منها شاركت بصفة ضیف شرف أو مراقب.

وتولّت ایران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتی 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئیس وهی حالیاً عضو اللجنة التنفیذیة ل«أوانا».

ویُقال بأنّ الدول العضوة فی منظمة أوانا تحظی ب56 بالمائة من الناتج المحلی العالمی ومایقارب 50 بالمائة من التجارة العالمیة كما تضم أكثر من 60 بالمائة من مساحة المیاه العالمیة وما یزید عن 25 بالمائة من حجم النقل الجوی.

إنما هنالك سؤال یتطلب رداً واضحاً حول آلیات وأسالیب تعزیز التعاون بین الدول ذات العضویة فی أوانا، یخص هواجسها ومصالحها المشتركة.

نعتقد بأنه یجب أن یتطرق الإجتماع الی الرد علی أسئلة بأجوبة مقنعة بغیة التوصل- كحد أدنی – الی فهم متبادل یساعد علی التآزر والتسایر بمحوریة الرد علی أسئلة أساسیة تقوم علی مصالح وهواجس مشتركة.

ومن بین هذه الأسئلة المحوریة: ما هو الدور الذی قامت به منظمة أوانا حتی الآن لمكافحة أو مواجهة الارهاب الذی یمثل أكبر تهدید للتنمیة فی الشرق الاوسط وما هو النتاج الاقلیمی لوسائل الإعلام المنشورة فی دول المنظمة ومدی تغطیتها المتناسقة للأحداث فی إطار تعاون اقلیمی منظم یواجه هذا الألم الموجع وهذا التهدید المشترك؟

وما هو موقف منظمة أوانا حیال الهواجس المشتركة بینها كالتفرّد والأحادیة الامریكیة وانتهاكها للعهود وانسحابها من الإتفاقیات الدولیة كالإتفاق النووی ومعاهدة باریس المناخیة ومعاهدة نفتا والضرب بعرض الحائط مقررات التجارة العالمیةُ كفرض واشنطن تعاریف جمركیة غیر مألوفة وفرضها حصاراً إقتصادیاً ظالماً وتسلیحها الأنظمة القمعیة وتعزیزها الإرهاب والارهابیین فی المنطقة الذی رافقه إحتلالاً وحروباً؟

ویا تری ما هو الموقف الاعلامی لمنظمة اوانا بشأن هذا الهاجس المشترك؟

إنّ ثلثی سكان العالم یعیشون فی الدول العضوة فی منظمة أوانا ویُقال بأنّ ثلثی معلومات العالم یتم تدوالها فی نطاق دول أوانا الإقلیمیة. فرغم هذه الفرص المتاحة، ماذا فعلت منظمة أوانا تطبیقیاً علی ارض الواقع لخلق مؤازرة ومسایرة تهدف الی تفتیت الهیمنة الاعلامیة الخبریة التی یتفرد بها الاعلام الغربی؟

وبغض النظر عن تغطیة أخبار الانفجارات والحروب، ماذا فعلت منظمة أوانا لتسمیة وتشجیع نماذج السلام والتنمیة الاقلیمیة المستدامة والمنافع الاقتصادیة المشتركة والتسایر الثقافی بین الأعضاء وكیف؟

ویا تری ما الذی قامت به الكلیات ومراكز التدریب الناشطة فی الشأن الاعلامی فی مجال تبادل الخبرات وإقامة دورات تعلیمیة وتوجیهیة وما الخطط التی ستتبناها المنظمة لرفع مستوی التآزر والتسایر بین أعضائها و وضع تجاربها تحت اختیار باقی الدول العضوة وما هی فاعلیة هذه الدورات التعلیمیة فی تعزیز تقارب وجهات النظر والتطرق الی الهواجس المشتركة.

وكیف یتسنی لنا توظیف كفاءات منظمة أوانا وتحویلها الی تحالف فاعل ومؤثر فی عالمنا الیوم؟ وماذا یجب فعله حیال شبكات التواصل الاجتماعی ورفع مستوی التواجد البارز والفاعل المتعدد الاغراض لمنظمة أوانا وسط هذه الزوبعة الاعلامیة ؟

إنّ الانتاج والتوزیع والنشر التقلیدی ما زال حصریاً علی الاعلام الغربی والشركات الغربیة الناشطة فی هذا المجال. ألم تحن الفرصة بأن یفكر أعضاء منظمة أوانا بالتمهید لعملیة نشر إعلامیة تماثل شبكات التواصل الاجتماعی؟ وما هی الآلیات التی نحتاج الیها للقیام باستثمار مشترك لتأسیس شبكات تواصل اجتماعی جدیدة بدیلة لشبكات التواصل الاجتماعیة الغربیة؟

والأغرب أنّ موقع منظمة أوانا هو بالنسخة الانجلیزیة www.oananews.org

فیا تری ماالذی قام به الاعضاء للتعریف بهذا الموقع كنقطة إجتماع اعلامیة لهم ولوكالات انبائهم؟

لقد مضت 57 سنة علی تأسیس منظمة أوانا لكنّ الكثیر من الصحفیین والاعلامیین ما زالوا یجهلون وجود منبر مشترك لهم داخل هذه المنظمة.

فیجب أخذ هذه المنظمة مأخذ الجد أكثر من ذی قبل. وما زال المشوار طویلاً حتی الوصول الی الغایة المنشودة التی تلبی رغبات منظمة أوانا الدولیة.

انتهی** ع ج**2344

