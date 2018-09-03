تأسيس معاهد تدريب لوكالات أنباء منظمة أوانا

وخلال حفل افتتاح الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية لمنظمة أوانا الذي تستضيفه طهران اليوم الإثنين قال أصلان اوف بأنّ المدراء المشاركين يناقشون خلال الإجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك الخاصة بنشاط المنظمة والتحديات التي تواجهها منظمتهم وضرورة تقديم الوكالات الاعضاء خبراتها وتجاربها الي بعضها البعض.

ولفت أصلان اوف الي ضرورة تحويل المنظمة الي منظمة ملبّية للمتطلبات الحديثة للمجتمعات التي تتمتع وكالاتها بعضوية في المنظمة وتوسيع نطاق عمل أوانا.

كما أكد أصلان اوف علي أهمية إقامة مؤتمرات وندوات و ورشات تدريبية تشارك فيها الوكالات العضو في المنظمة وإن كانت لا تتمتع بعضوية في اللجنة التنفيذية، مشيداً بالخبرات الطويلة التي اكتسبتها هذه المنظمة طيلة سنيّ عملها الإعلامي.

كما دعا الرئيس الدوري الي تأسيس مكتب دائم للأمانة العامة لمنظمة أوانا.

انتهي** ع ج** 1718

