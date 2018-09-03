رئيس منظمة أوانا:

تأسيس معاهد تدريب لوكالات أنباء منظمة أوانا

طهران/3ايلول/سبتمبر/ ارنا – أعلن الرئيس الدوري لمنظمة وكالات انباء آسيا والمحيط الهادئ(أوانا) «أصلان أصلان اوف» عن وضع خطة لتأسيس معاهد تدريب تابعة لوكالات أنباء المنظمة مؤكداً علي ضرورة التزود بالتقنيات الحديثة والخبرة الفنية.

وخلال حفل افتتاح الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية لمنظمة أوانا الذي تستضيفه طهران اليوم الإثنين قال أصلان اوف بأنّ المدراء المشاركين يناقشون خلال الإجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك الخاصة بنشاط المنظمة والتحديات التي تواجهها منظمتهم وضرورة تقديم الوكالات الاعضاء خبراتها وتجاربها الي بعضها البعض.
ولفت أصلان اوف الي ضرورة تحويل المنظمة الي منظمة ملبّية للمتطلبات الحديثة للمجتمعات التي تتمتع وكالاتها بعضوية في المنظمة وتوسيع نطاق عمل أوانا.
كما أكد أصلان اوف علي أهمية إقامة مؤتمرات وندوات و ورشات تدريبية تشارك فيها الوكالات العضو في المنظمة وإن كانت لا تتمتع بعضوية في اللجنة التنفيذية، مشيداً بالخبرات الطويلة التي اكتسبتها هذه المنظمة طيلة سنيّ عملها الإعلامي.
كما دعا الرئيس الدوري الي تأسيس مكتب دائم للأمانة العامة لمنظمة أوانا.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

ارتباطات

اصلان اوف

طهران

اوانا 2018

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تأسيس معاهد تدريب لوكالات أنباء منظمة أوانا

معظم المشاهدات

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

اعادة مصححة للخبر

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

ظريف رداً علي أسئلة برلمانيين:

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

بحضور إيران وسوريا وروسيا والعراق

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

تأسيس 86 منطقة اقتصادية خاصة في ايران

بمصادقة مجلس الشوري الاسلامي؛

تأسيس 86 منطقة اقتصادية خاصة في ايران

أحدث الأخبار

التآزر بین أعضاء منظمة أوانا مازالت مطلباً نتطلع الیه

التآزر بین أعضاء منظمة أوانا مازالت مطلباً نتطلع الیه

علي اوربا أن تدفع نفقات استضافة اللاجئين

وزير الداخلية:

علي اوربا أن تدفع نفقات استضافة اللاجئين

تأسيس معاهد تدريب لوكالات أنباء منظمة أوانا

رئيس منظمة أوانا:

تأسيس معاهد تدريب لوكالات أنباء منظمة أوانا

المؤتمرالدولي لحدائق العلم والتكنولوجيا يفتتح اعماله في اصفهان

المؤتمرالدولي لحدائق العلم والتكنولوجيا يفتتح اعماله في اصفهان

عضو المكتب السياسي لانصار الله :العدوان تكبد خسائر هائلة لم تكن تخطرعلي باله

عضو المكتب السياسي لانصار الله :العدوان تكبد خسائر هائلة لم تكن تخطرعلي باله

موضوعات مرتبط