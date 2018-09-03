المؤتمرالدولي لحدائق العلم والتكنولوجيا يفتتح اعماله في اصفهان

اصفهان/3 ايلول/سبتمبر/ارنا- بحضور وزيرالعلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني افتتح صباح اليوم الاثنين في اصفهان (وسط) المؤتمرالدولي الخامس والثلاثين لحدائق العلم والتكنولوجيا.

يعقد المؤتمرالدولي الخامس والثلاثين لحدائق العلم والتكنولوجيا تحت عنوان ' نحو مدن مستقرة، تطوير وتنمية انظمة بيئية حديثة' ويشارك فيه كل من رئيس وامين عام نقابة حدائق العلم والتكنولوجيا العالمية و وزيرالعلوم الافغاني وسفراء اكثر من 30 دولة وخبراء من 50 دولة اجنبية.
والهدف من المؤتمرالذي يستمر لاربعة ايام هو تبادل المعلومات بين حدائق العلم والتكنولوجيا في مختلف دول العالم وكانت قد وصلت الي امانة المؤتمر 158 مقالة من 30 دولة وتم انتخاب 53 منها .
يذكر انه يوجد في ايران 41 حديقة للعلم والتكنولوجيا وكذلك 193 مركزا لتطويرالتكنولوجيا.
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المؤتمرالدولي لحدائق العلم والتكنولوجيا يفتتح اعماله في اصفهان

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