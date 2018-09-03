ظریف فی دمشق

وكان فی استقبال ظریف فی مطار دمشق الدولی نائب وزیر الخارجیة السوری فیصل المقداد والسفیر الایرانی فی دمشق وعدد من المسؤولین الإیرانیین والسوریین.

وتوجه وزیر الخارجیة الإیرانی فور وصوله الي العاصمة السوریة، الي منطقة الزینبیة لزیارة مرقد السیدة زینب بنت الامام علی علیهما السلام .

وتهدف زیارة ظریف الي دمشق اجراء مشاورات مع العدید من المسؤولین السوریین لاسیما الرئیس السوری بشار الاسد، حول اجتماع القمة الثلاثی (ایران وتركیا وروسیا) المزمع عقده فی ایران خلال الأیام القادمة.

ویرافق ظریف فی زیارته الي سوریا، كبیر مساعدی وزیر الخارجیة فی الشؤون السیاسیة حسین جابری انصاری.

انتهي** 2344

