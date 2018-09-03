معرض اوراسيا ينهي اعماله بعقود بلغت 39 مليار دولار

وكان المعرض السادس للصين – اوراسيا بمشاركة ايران واكثرمن 700 مؤسسة محلية واجنبية قد افتتح يوم الخميس في مركز المعارض الدولية في مدينة شين يانغ الصينية.

وشاركت في المعرض الذي استمر لاربعة ايام تحت عنوان 'حزام واحد- طريق واحد مفاوضات وانشاء و تشغيل مشترك' غرفه ايران والصين ولعامها السادس علي التوالي .

وقالت 'مريم سادات سميعاني' امينة غرفة تجارة وصناعة وتعدين ايران والصين ان ايران شاركت في جميع المعارض السته وان اهالي مدينة شين يانغ الصينية باتوا يعرفون المنتجات الايرانية بما فيها السجاد الآلي و السجاد اليدوي ولوحات السجاد والمجففات الغذائية والزعفران .

واضافت ان ايران والصين هم شركاء تربطهما علاقات تجارية متينة وان الحظر الامريكي المفروض لم يؤثر عليها حيث شهدت الاعوام الاخيرة نموا في التبادلات التجارية بينهما.

انتهي**م م** 1718

