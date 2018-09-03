بدء اجتماع اللجنة التنفیذیة لرابطة وكالات الأنباء فی آسیا والمحیط الهادئ فی طهران

ونقلاً عن وكالة أنباء إرنا فان الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر تتضمن العدید من البرامج منها كلمة وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی وكلمة رئیس وكالة أنباء بلغاریا و الرئیس القادم للمجمع العالمی للوكالات والقیام بالمصادقة علی جدول أعمال إجتماع اللجنة التنفیذیة وإعلان وكالة أنباء یونهاب من كوریا الجنوبیة موعد ومقر إقامة الجمعیة العامة التالیة لهذه المنظمة و تجمیع مقترحات الأعضاء والقاء كلمة مدیرعام وكالة إرنا إضافة الی تقریر سیرفعه الرئیس وكلمة الأمین العام لأوانا وإجتماع عمل «تحویل منظمة أوانا الی تحالف محترف فاعل» وإجتماعات رسمیة تقیمها اللجان التخصصیة الفنیة ویقیمها رؤساء التحریر واعضاء لجنة اخلاقیات المهنة علاوة علی إقامة حفل توقیع إتفاقیات.

وسیشارك فی الإجتماع الذی سیستغرق یوماً واحداً فی طهران، مدراء وكالات أنباء و كبار مدراء من 18 دولة وهی روسیا و جمهوریة آذربیجان والصین وقطر وتركیا و سلطنة عمان ومنغولیا وكوریا الجنوبیة وكازاخستان والیابان وفیتنام واندونیسیا ومالیزیا والعراق وسوریا ولبنان وبلغاریا و وكالة «مهر» الایرانیة للأنباء و وكالة إرنا من الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ایضاً.

وسیشارك مدراء عامین و كبار مدراء عن وكالات سوریا و قطر والعراق وسلطنة عمان و بلغاریا بصفة ضیف شرف وبصفة مراقب.

هذا وتأسست وكالة أنباء آسیا والمحیط الهادئ (أوانا) عام1961 بهدف تسهیل التبادل الاعلامی بین دول المنطقة بدعم من الیونسكو بعضویة 44 وكالة من 35 دولة من قارتی آسیا والمحیط الهادئ.

وتولّت ایران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتی 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئیس وهی حالیاً عضو اللجنة التنفیذیة ل«أوانا».

واُقیم آخر إجتماع للجنة التنفیذیة عام 2016 فی العاصمة باكو حیث انتقلت رئاسة المنظمة من روسیا الی جمهوریة آذربیجان و ومن المقررأن تتولی كوریا الجنوبیة الرئاسة القادمة لهذه المنظمة فی دورتها التالیة.

وفی الهیكلة التنظیمیة لمنظمة أوانا تم تخصیص أعمال للجمعیة العامة واللجنة التنفیذیة واللجان الفنیة الخبریة ولجنة اخلاقیات المهنة.

وتتكون الهیئة التنفیذیة لهذه المنظمة من 13 عضوا خمسة منها تتولي الهیئة الرئاسیة وهی وكالة آذرتاج (من جمهوریة آذربیجان) و وكالة ایتارتاس (من روسیا) و وكالة شینهوا (من الصین) وكالة یونهاب (من كوریا الجنوبیة) و وكالة الأناضول (من تركیا).

أوانا تتولی ثلثی تداول المعلومات فی العالم؛ وهی سعة من شأنها تفتیت الهیمنة الاعلامیة الغربیة المتفردة شریطة تعاون الدول العضوة فی منظمة أوانا الاعلامیة .

انتهی** ع ج**2344

