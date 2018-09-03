تنمية التعاون بين 'ارنا' و'سانا'

واقترح مديرعام ارنا'سيد ضياء هاشمي' خلال لقائة بمديرعام سانا والذي جري ليلة الاحد ان يتم تشكيل فريق عمل مشترك للتقييم ودراسة سبل تطويرالتعاون المهني .

من جانبة رحب مديرعام وكالة الانباء السورية'عبدالرحيم احمد' بالمقترح مشيرا الي اخبار ارنا التي يتم نشرها بثمان لغات فضلا عن الفارسية متمنيا ان يتم التعاون بينهما في مجال انتاج الاخبار والاعلام المتعدد الوسائط.

واكد المدراء علي ضرورة الاسراع في نشر الاخبار مبينين وجوب الحصول علي الاخبار الموثقة ومن مصادرها والقيام بتبادلها .

يذكر ان لقاء مديري ارنا وسانا تم قبيل اجتماع اللجنة التنفيذية لوكالات اسيا والمحيط الهادئ (اوانا) والذي تستضيفه ارنا اليوم الاثنين و بمشاركة جميع الدول الاعضاء وعددا من ضيوف الشرف.

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