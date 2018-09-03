تنمية التعاون بين 'ارنا' و'سانا'

طهران/3 ايلول/سبتمبر/ارنا - اتفق مدراء كل من وكالات الجمهورية الاسلامية للانباء(ارنا) والسورية للانباء(سانا) علي تنمية التعاون في مجال انتاج الاخبار ونشرها وكذلك التعليم المهني.

واقترح مديرعام ارنا'سيد ضياء هاشمي' خلال لقائة بمديرعام سانا والذي جري ليلة الاحد ان يتم تشكيل فريق عمل مشترك للتقييم ودراسة سبل تطويرالتعاون المهني .
من جانبة رحب مديرعام وكالة الانباء السورية'عبدالرحيم احمد' بالمقترح مشيرا الي اخبار ارنا التي يتم نشرها بثمان لغات فضلا عن الفارسية متمنيا ان يتم التعاون بينهما في مجال انتاج الاخبار والاعلام المتعدد الوسائط.
واكد المدراء علي ضرورة الاسراع في نشر الاخبار مبينين وجوب الحصول علي الاخبار الموثقة ومن مصادرها والقيام بتبادلها .
يذكر ان لقاء مديري ارنا وسانا تم قبيل اجتماع اللجنة التنفيذية لوكالات اسيا والمحيط الهادئ (اوانا) والذي تستضيفه ارنا اليوم الاثنين و بمشاركة جميع الدول الاعضاء وعددا من ضيوف الشرف.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

سياسي

ارنا

سانا

اوانا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنمية التعاون بين

معظم المشاهدات

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

اعادة مصححة للخبر

مدیر عام وكالة الأنباء القطریة: رسالة الاعلام بیان الحقائق

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

ظريف رداً علي أسئلة برلمانيين:

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

بحضور إيران وسوريا وروسيا والعراق

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

تضامن طهران والدوحة وأنقرة الثلاثي سد رادع أمام السياسات الأحادية لترامب

تأسيس 86 منطقة اقتصادية خاصة في ايران

بمصادقة مجلس الشوري الاسلامي؛

تأسيس 86 منطقة اقتصادية خاصة في ايران

أحدث الأخبار

تقارب `اوانا` مازال یمثل مطلبا

تقارب 'اوانا' مازال یمثل مطلبا

علي اوربا أن تدفع نفقات استضافة اللاجئين

وزير الداخلية:

علي اوربا أن تدفع نفقات استضافة اللاجئين

تأسیس معاهد تدریب لوكالات أنباء منظمة أوانا

رئیس منظمة أوانا:

تأسیس معاهد تدریب لوكالات أنباء منظمة أوانا

المؤتمرالدولي لحدائق العلم والتكنولوجيا يفتتح اعماله في اصفهان

المؤتمرالدولي لحدائق العلم والتكنولوجيا يفتتح اعماله في اصفهان

عضو المكتب السياسي لانصار الله :العدوان تكبد خسائر هائلة لم تكن تخطرعلي باله

عضو المكتب السياسي لانصار الله :العدوان تكبد خسائر هائلة لم تكن تخطرعلي باله

موضوعات مرتبط