قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

طهران/3 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الاثنين ردا علي تصريحات وزير الخارجية الامريكي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي العامل الرئيسي لاستتباب الامن والاستقرار في المنطقة وهي تقف في الخط الامامي لمحاربة الارهاب والتطرف.

وردا علي ما عبره وزير خارجية امريكا من قلق بشان المزاعم الزائفة بنقل الصواريخ الايرانية الي العراق قال قاسمي: ان تعبير وزير الخارجية الامريكي عن القلق بشان نقل الصواريخ الايرانية الي العراق وانتهاك القرار رقم 2231 لمجلس الامن، امر مثير للسخرية حقيقة وينطوي علي تضليل وخداع للراي العام، لانه يخدع الراي العام العالمي عندما يبني علي موضوع لا اساس له مثل نقل الصواريخ، بل ان وزير الخارجية الامريكي يستند من دون اي داع الي قرار لا علاقة له بهكذا موضوعات وهمية، والطريف انه يتم الاستناد الي قرار انتهكته امريكا نفسها.
واكد قاسمي علي ضرورة عدم تدخل امريكا في الشان الداخلي العراقي وقال ان الوجود العسكري الامريكي في المنطقة سبب رئيسي لزعزعة الامن والاستقرار واثارة القلاقل والتورات فيها، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد العامل الرئيسي لاحلال الامن والاستقرار في هذه المنطقة وتقف في الخط الامامي لمواجهة الارهاب والتطرف.
واكد قاسمي ان ايران والعراق تربطهما اليوم افضل العلاقات وان السياسات الامريكية المثيرة للفرقة لا يمكنها ان تمس بالعلاقات التاريخية والثقافية ولاسياسية العريقة بين البلدين.
ونفي المتحدث باسم الخارجية الايرانية نفيا قاطعا المزاعم بشان نقل صواريخ بالستية من جانب ايران الي العراق واعتبرها مزاعم كاذبة ولا معني لها ومثيرة للسخرية.
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قاسمي

الصواريخ البالستيه

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قاسمي: ايران العامل الرئيسي للامن في المنطقة

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