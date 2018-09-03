حمدونة : أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية تدعو للقلق

وقال مدير المركز حمدونة في تصريح وصل مراسلنا أن إدارة مصلحة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصي بهدف التضييق علي الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبي ، والتفتيشات والاقتحامات ، ، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفي السجون وأثناء النقل في البوسطة .

وأضاف حمدونة أن هناك اجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع ، كالغرامات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية ، وفي بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر ، بالاضافة للاكتظاظ لقلة مواد التنظيف ، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والجامعة وعدم ادخال الكتب ، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات .

جدير بالذكر أن عدد الأسيرات 54 أسيرة ، يقبعن في سجني الدامون وهشارون بينهن أمهات حرمن من تجهيز أبنائهن للعام الدراسي الجديد ، و 3 قاصرات مكانهن المقاعد الدراسية لا السجون والمعتقلات .

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