حمدونة : أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية تدعو للقلق

غزة/2 سبتمبر/ أيلول/ إرنا- طالب مدير مركز الأسري للدراسات رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية التي تعمل في شؤون المرأة بالضغط علي الاحتلال لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية ، مضيفاً أن قضية الأسيرات الفلسطينيات ستبقي جرحاً نازفاً لن يندمل الا بتحقيق حريتهن .

وقال مدير المركز حمدونة في تصريح وصل مراسلنا أن إدارة مصلحة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصي بهدف التضييق علي الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبي ، والتفتيشات والاقتحامات ، ، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفي السجون وأثناء النقل في البوسطة .
وأضاف حمدونة أن هناك اجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع ، كالغرامات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية ، وفي بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر ، بالاضافة للاكتظاظ لقلة مواد التنظيف ، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والجامعة وعدم ادخال الكتب ، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات .
جدير بالذكر أن عدد الأسيرات 54 أسيرة ، يقبعن في سجني الدامون وهشارون بينهن أمهات حرمن من تجهيز أبنائهن للعام الدراسي الجديد ، و 3 قاصرات مكانهن المقاعد الدراسية لا السجون والمعتقلات .
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حمدونة : أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية تدعو للقلق

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