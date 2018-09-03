الخارجية اللبنانية تستنكر القرار الأميركي بوقف المساهمة في الاونروا

وجاء في البيان الذي اصدرته الوزاره ان “مساهمات الدول في الأونروا ليست منة او مكرمة من أحد بل هي واجب علي الدول التي وافقت علي إنشاء دولة إسرائيل علي أرض فلسطين، وغطت احتلال ارضها وتشريد شعبها”.

وحذرت وزارة الخارجية اللبنانيه من “النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأميركية الي القدس وتكريسها عاصمة لاسرائيل ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخري، وإسقاط كل محاولة للحل علي اساس الدولتين، ناهيك عن دفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة الي المغادرة. وتدق الوزارة ناقوس الخطر من كل هذه الأفعال وتدعو إلي التشاور مع الدول المعنية لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار، بما فيها عقد الاجتماعات الطارئة علي مستوي الجامعة العربية واوسع من ذلك ليضم الدول المضيفة والمانحة والمعنية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

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