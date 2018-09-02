الرئيس الدوري لمنظمة 'اوانا' :

باكو تدعم ترشح 'إرنا' لرئاسة 'اوآنا'

طهران/2 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد المدير العام لوكالة أنباء الجمهورية الأذربيجانية 'آذرتاج'، الأمين العام الدوري لـ'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (أوانا) 'أصلان أصلان أوف'، ان باكو تدعم ترشح إرنا لتولي مهام رئاسة المنظمة خلال الدورة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء بين أصلان أوف اليوم الأحد مع المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) 'سيد ضياء هاشمي'؛ وذلك في عشية إقامة الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية لـ'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (أوانا).
ولفت المدير العام لوكالة اذرتاج الي ان إرنا تتمتع بالقدرات اللازمة من اجل تولي مهام الرئاسة الدورية لـ 'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' بعد ختام دورة رئاسة وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية لهذه المنظمة.
من جانبه أكد هاشمي، ان اوآنا من شأنها ان تؤدي دورا بارزا علي الساحة الإعلامية في عالمنا اليوم الذي يعاني من عدم الإتزان وانعدام المساواة في سرعة نشر الأنباء.
وفيما رحب باقتراح أصلان أوف بشأن تولي ارنا الرئاسة الدورية لإجتماع اوآنا ولجنتها الالتنفيذية، أعلن هاشمي عن استعداد وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) لتولي المهام الرئاسية لهذه المنظمة بعد ختام فترة رئاسة وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية.
إنتهي**أ م د / ح ع**



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باكو تدعم ترشح

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