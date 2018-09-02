المتحدث باسم السلطة القضائية :

امريكا تسعي للمساس بالوضع المعيشي للشعب الايراني

طهران / 2 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الاسلام غلامحسين محنسي ايجئي ان الادارة الامريكية الحالية تسعي من خلال مواقفها السلبية من الاتفاق النووي والتواطؤ مع عناصر مناوئة للثورة الاسلامية في الخارج، المساس بالوضع المعيشي والاقتصادي للشعب الايراني.

جاءت تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية هذه اليوم الاحد خلال اجتماع كبار القادة والمسؤولين لدي القوات المسلحة الايرانية وائمة الجماعات بطهران.
وتابع حجة الاسلام محسني ايجئي، ان واشنطن تعمل علي عرقلة مسار النظام المصرفي في مجال تبادل العملات الصعبة ومبيعات النفط والغاز الايراني.
واكد ان الاعداء وضعوا علي سلم اعمالهم شنّ حرب اقتصادية ونفسية ضد الشعب الايراني؛ مصرحا : ينبغي اليوم كخطوة اولي في مواجهة هذه التحديات ان نحدد جيدا اليات العدو واساليبه المستخدمة في هذه الحرب.
ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية الي ان الاعداء يسعون من خلال اطلاق مئات الفضائيات المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية المساس بثقة الشعب تجاه النظام والمسؤولين وبالتالي اثارة الفوضي والاضطرابات وتقديم الدعم العسكري للمشاغبين وحثهم علي الاخلال بالوضع الامني في ايران.
واكد حجة الاسلامي محسني ايجئي قائلا، انه ينبغي علي المسؤولين والشعب في ضوء الظروف الراهنة، ان يتعرفوا جيدا علي برامج ومخططات الاعداء واتخاذ خطوات رادعة وثورية لافشالها؛ كما ينبغي توظيف كافة الطاقات والامكانات المتوفرة لتحسين ظروف البلاد.
انتهي ** ح ع



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امريكا تسعي للمساس بالوضع المعيشي للشعب الايراني

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امريكا تسعي للمساس بالوضع المعيشي للشعب الايراني

المتحدث باسم السلطة القضائية :

امريكا تسعي للمساس بالوضع المعيشي للشعب الايراني

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