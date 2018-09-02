بهدف المشاركة في اجتماع 'اوآنا'؛

مدراء وكالات أنباء تركيا وماليزيا والصين والعراق وسوريا يصلون الي طهران

طهران/2 أيلول/سبتمبر/إرنا- وصل المدراء العامون وكبار المسؤولين لدي وكالات انباء تركيا وماليزيا والصين والعراق وسوريا، الاعضاء في 'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (اوانا) الي طهران، بهدف حضور الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية للمنظمة الذي سيبدأ غدا الإثنين 3 أيلول/سبتمبر في العاصمة طهران.

وبذلك فقد استقبلت طهران حتي الان المدراء العامون وكبار المسؤولين لـ 14 وكالة أنباء من اعضاء منظمة اوآنا؛ بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية العمانية 'اونا' والقطرية 'قنا' والمنغولية 'مونتسيم' و'كازينفورم' الكازاخية و'آذرتاج' للجمهورية الأذربيجانية (الأمين العام الدوري لمنظمة اوآنا) و'يونهاب' الكورية الجنوبية، و'كيودو' اليابانية و'وي ان اي' الفيتنامية و'أنتارا' الاندونيسية و'أناضول' التركية و'برناما' الماليزية و'شينخوا' الصينية و'نينا' العراقية و'سانا' السورية.
يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (أوانا)؛ التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام 1961 بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.
وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في اللجنة التنفيذية لـ' أوانا '.
وتستضيف العاصمة طهران غدا الاثنين (الثالث من سبتمبر 2018) الإجتماع الثالث والاربعين للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ.
إنتهي**أ م د*/ ح ع **



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مدراء وكالات أنباء تركيا وماليزيا والصين والعراق وسوريا يصلون الي طهران

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