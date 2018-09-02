قطر بحاجة الي دعم ايران لاقامة كاس العالم لكرة القدم

وقال يوسف ابراهيم المالكي اليوم الاحد خلال زيارته لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) بشان استضافة بلاده لكاس العالم لكرة القدم 2022 ، ان قطر تشعر بالفخر كونها اول بلد اسلامي يستضيف هذا الحدث؛ مضيفا 'نامل ان نكون ممثلين جيدين للدول الاسلامية الاخري وان نشهد استضافتها في المستقبل لكاس العالم'.

وصرح المسؤول الاعلامي القطري قائلا 'اننا نتوقع من وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) باعتبارها الاعلام الرسمي الايراني وسائر وسائل الاعلام الايرانية بان تساعد قطر في مشوار استضافه كاس العالم لكره القدم وان تدعمنا في نشر الحقائق'.

انتهي**2018/ ح ع **

