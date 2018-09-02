مديرعام وكالة قطر للانباء :

قطر بحاجة الي دعم ايران لاقامة كاس العالم لكرة القدم

طهران/2ايلول/سبتمبر/ ارنا- قال مدير عام وكالة قطر للانباء يوسف ابراهيم المالكي ان الدوحة بوصفها اول دولة اسلامية تتولي استضافة كاس العالم لكرة القدم، لاشك هي بحاجة للدعم الاعلامي للجمهورية الاسلامية الايرانية بصورة جادة في هذا الخصوص.

وقال يوسف ابراهيم المالكي اليوم الاحد خلال زيارته لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) بشان استضافة بلاده لكاس العالم لكرة القدم 2022 ، ان قطر تشعر بالفخر كونها اول بلد اسلامي يستضيف هذا الحدث؛ مضيفا 'نامل ان نكون ممثلين جيدين للدول الاسلامية الاخري وان نشهد استضافتها في المستقبل لكاس العالم'.
وصرح المسؤول الاعلامي القطري قائلا 'اننا نتوقع من وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) باعتبارها الاعلام الرسمي الايراني وسائر وسائل الاعلام الايرانية بان تساعد قطر في مشوار استضافه كاس العالم لكره القدم وان تدعمنا في نشر الحقائق'.
انتهي**2018/ ح ع **



برچسب ها

ورزش

مديرعام وكالة قطر للانباء

اوآنا 2018

كاس العالم لكرة القدم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قطر بحاجة الي دعم ايران لاقامة كاس العالم لكرة القدم

معظم المشاهدات

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

أحدث الأخبار

حمدونة : أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية تدعو للقلق

حمدونة : أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية تدعو للقلق

الخارجية اللبنانية تستنكر القرار الأميركي بوقف المساهمة في الاونروا

الخارجية اللبنانية تستنكر القرار الأميركي بوقف المساهمة في الاونروا

كل الشروط التي تطرحها أميركا من أجل الحل في سوريا لا معني لها

الشيخ قاسم:

كل الشروط التي تطرحها أميركا من أجل الحل في سوريا لا معني لها

باكو تدعم ترشح `إرنا` لرئاسة `اوآنا`

الرئيس الدوري لمنظمة 'اوانا' :

باكو تدعم ترشح 'إرنا' لرئاسة 'اوآنا'

امريكا تسعي للمساس بالوضع المعيشي للشعب الايراني

المتحدث باسم السلطة القضائية :

امريكا تسعي للمساس بالوضع المعيشي للشعب الايراني

موضوعات مرتبط