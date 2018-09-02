هاشمي يعلن استعداد ارنا لافتتاح مكتب وكالة كازاخستان للانباء في طهران

وعلي اعتاب اقامة الدورة الـ 43 لموتمر الهيئة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوانا) استقبل ضياء هاشمي مساء اليوم الاحد مساعد مدير عام وكالة كازاخستان للانباء 'دانيو يوتشف' واعرب في هذا اللقاء عن ارتياحه بشان التعاون الثنائي بين وكالتي ارنا وكازينفورم للانباء خلال الاعوام الماضية.

واشار مدير عام ارنا الي اللقاء الذي اجراه مع نظيره الكازاخي 'عسكر اوف' موخرا ومباحثاتهما حول التعاون الثنائي؛ معربا عن امله بان تبدا مرحلة جديدة من النشاطات المشتركة بين وسائل الاعلام للبلدين من خلال المشاركة في هذه الدورة من الموتمر.

واعلن هاشمي عن استعداد ارنا لتبادل الخبرات الجديدة في مجال الاعلام مع وكالة كازينفورم؛ مصرحا 'نحن نرغب في متابعة مشاريع مشتركة حول اوانا بالتعاون مع بعضنا البعض'.

الي ذلك، وجه يوتشف دعوة الي مديرعام وكالة ارنا لزيارة العاصمة الكازاخية آستانه والمشاركة في موتمر اتحاد وكالات انباء الدول المطلة علي بحر قزوين (اكسنا)، لترسيخ مزيد من التقارب والعلاقات بين وكالات انباء البلدين.

ورحب مساعد مدير عام وكالة كازاخستان للانباء بمقترحات مدير عام وكالة ارنا من اجل تطوير العلاقات الدولية لوكالة كازينفورم.

كما اعلن يوتشف عن استعداد وكالة الانباء الكازاخية الرسمية لتنفيذ مشاريع من اجل توطيد الصداقة والعلاقات بين الجانبين.

يذكر ان مساعد مدير عام وكالة كازخستان للانباء قدم في ختام هذا اللقاء الودّي وسام استقلال بلاده الي مدير عام وكالة ارنا.

انتهي**2018/ ح ع **

