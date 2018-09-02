مديرعام وكالة فيتنام للأنباء :

لتعزيز التعاون بين وكالتي 'إرنا' و'وي إن آي'

كوالالمبور/30 آب/اغسطس/إرنا – قال مديرعام وكالة الانباء الفيتنامية الرسمية 'نوئين دوك لوي' : إنّ وكالتَي أنباء البلدين إحتفظتا بعلاقاتهما و وقعتا علي إتفاقيات تبادل اعلامي خلال العام 2015 في مجال تبادل الأخبار والصور.

وفي تصريح خاص ادلي به لمراسل وكالة إرنا، أكّد لوي زيادة الإقبال علي وسائل الاعلام؛ مرحباً بتعاون الوكالتين في هذا النطاق لتغطية أخبار الشرق الاوسط وشرق وجنوب شرقي اسيا.
كما لفت مديرعام وكالة فيتنام للأنباء الي ضرورة تبادل الأخبار ذات الصلة بالثقافة والسياحة لزيادة وعي الشعوب وتعرفها علي بعضها البعض.
وقال لوي : إنّ الإعلاميين الناشطين في هذه المنظمة الاقليمية ملتزمون بالشرف المهني الصحفي وبنقل الأخبار وبثها وفقاً لمبادئ عدم الانحياز لطرف دون آخر أو عدم الإكتراث بالاسس الاخلاقية والانسانية.
و وصف المسؤول الاعلامي الفيتنامي ايران بأنها شريكة تجارية لبلده بحيث زادت نسبة التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الأخيرة مع الإشارة الي زيارات قام بها رؤساء البلدين لتنمية العلاقات الثنائية في شتي المجالات الاستثمارية والزراعية والمصرفية.
وذكّر لوي بالعلاقات الطويلة بين البلدين والتي بدأت منذ 45 سنة؛ معتبراً إجتماع منظمة اوآنا الذي تستضيفه طهران فرصة للتبادل المعلوماتي الأخباري وفرصة لتعرُّف الشعبين علي بعضهما البعض وتوفير أرضيات التعاون المشترك المستقبلي.
وأشاد لوي بدقة وشفافية والتزام منظمة (اوآنا) بنقل الأخبار في الوقت المناسب دون انحياز مع الأخذ بعين الاعتبار التغطية الخبرية لمستجدات المنطقة والعالم؛ بنمط متسم بالأخلاق والإنسانية وعدم الإنحياز وبمساعيها الرامية الي تنمية علاقات الدول وتسوية الخلافات بينها وإزالة التوترات.
كما تطرق لوي الي نزعة منظمة اوآنا الهادفة الي رفع مستوي السلام والالتزام بحقوق الانسان والشرف الانساني مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع الثقافات والعادات والتقاليد في المناطق الناشطة فيها.
يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(آوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.
وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية ل«اوآنا».
وستكون ايران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، المستضيفة في العاصمة طهران لإجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ في الثالث من سبتمبر 2018.
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