تاكيد ايراني – عراقي علي تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين

بغداد / 2 ايلول / سبتمبر / ارنا – التقي مساعد الشؤون الدولية لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الايرانية 'العميد قدير نظامي بور' اليوم الاحد في بغداد بوزير الدفاع العراقي 'اللواء عرفان الحيالي'؛ حيث اكد الجانبان علي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وجري خلال اللقاء بين الحيالي ونظامي بور، استعراض الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا المرتقب عقده علي صعيد رؤساء اركان القوات المسلحة لدي هذه البلدان.
كما تطرق الجانبان الي موضوع زيارة الاربعين الحسينية (ع) والتعاون الامني بين ايران والعراق في هذا الاطار.
وفي السياق، اكد وزير الدفاع العراقي استعداد بلاده لتنفيذ كافة الاتفاقات والوثائق الموقعة بين طهران وبغداد؛ مجددا شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية علي دعمها العراق في مكافحة تنظيم داعش الارهابي.
واشار الحيالي الي الحدود المشتركة الواسعة بين ايران والعراق؛ مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والصديقين في جميع المجالات.
يذكر ان العميد نظامي بور يزور العراق حاليا للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية الامنية (بين روسيا والعراق وايران وسوريا) الذي عقد اليوم الاحد علي مستوي مساعدي رؤساء الاركان المشتركة للقوات المشتركة في الدول الاربع، واجراء محادثات مع الجانب العراقي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
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سياسي

ايران والعراق

اللجنة الرباعية الامنية

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تاكيد ايراني – عراقي علي تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين

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