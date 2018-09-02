تعاطي السلطات السعودية مع الحجاح الايرانيين كان منطقيا هذا العام

واضاف بيوندي في موتمر صحفي اليوم الاحد ردا علي سوال لمراسل 'ارنا'، ان جمعية الهلال الاحمر تتولي مسوولية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج الايرانيين خلال مناسك الحج.

وصرح ان عودة الحجاج الايرانيين من السعودية متواصلة؛ مضيفا ان خمسة من الحجاج الايرانيين فقدوا ارواحهم لحد الان بسبب اعراض الشيخوخة والامراض في السعودية.

وحول مهام جمعية الهلال الاحمر الايرانية في خارج البلاد، قال بيوندي ان هذه الجمعية انشأت مراكز صحية وعلاجية في افريقيا وآسيا واميركا الجنوبية؛ مضيفا ان جمعية الهلال الاحمر الايرانية ترسل المساعدات والادوات الطبية الي سائر الدول في حال حدوث حالات طواريء اذا طلبت ذلك الجمعية الوطنية لتلك الدولة واعلنت عن ذلك اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية ان الجمعية ارسلت 100 طنا من الادوية والمواد الغذائية خلال ازمة الروهينغا في المرحلة الاولي ومن ثم انشات مستشفي ميدانيا مع كوادر طبية ايرانية وتم تسليمه الي جمعية الهلال الاحمر البنغلاديشي؛ مردفا ان مساعدات جمعية الهلال الاحمر الايراني الي تلك المنطقة مازالت متواصلة.

انتهي**2018/ ح ع **

