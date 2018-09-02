جهانغيري يهنئ سلوفاكيا بيومها الوطني

طهران/2 أيلول/سبتمبر/إرنا- هنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري'، خلال برقية تهنئة بعثها له اليوم الأحد الي رئيس الوزراء السلوفاكي 'بيتر بيليغريني'، بمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد.

وأعرب جهانغيري في برقية التهنئة، عن أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين إيران وسلوفاكيا لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية وذلك في ظل الإرادة والجهود المشتركة وعبر توظيف كافة الطاقات المتوفرة لدي البلدين.
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جهانغيري يهنئ سلوفاكيا بيومها الوطني

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