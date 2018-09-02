جهانغيري يهنئ سلوفاكيا بيومها الوطني

وأعرب جهانغيري في برقية التهنئة، عن أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين إيران وسلوفاكيا لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية وذلك في ظل الإرادة والجهود المشتركة وعبر توظيف كافة الطاقات المتوفرة لدي البلدين.

إنتهي**أ م د / ح ع **

