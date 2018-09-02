وصول مدراء وكالات الأنباء لدي منظمة 'اوآنا' الي طهران

طهران/2 أيلول/سبتمبر/إرنا- وصل المدراء العامون وكبار المسؤولين لوكالات الأنباء الاعضاء في 'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (اوانا) الي طهران، بهدف حضور الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية للمنظمة الذي سيبدأ غدا الإثنين 3 أيلول/سبتمبر في مقر فندق سبيناس بلاس بالعاصمة طهران.

وقد وصل لحد الآن، مدراء وكبار المسؤولين لدي 9 وكالات أنباء من اعضاء منظمة اوآنا؛ بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية العمانية 'اونا'، والقطرية 'قنا' والمنغولية 'مونتسيم'، و'كازينفورم' الكازاخية، و'آذرتاج' للجمهورية الأذربيجانية (الأمين العام الدوري لمنظمة اوآنا)، و'يونهاب' الكورية الجنوبية، و'كيودو' اليابانية و'وي ان اي' الفيتنامية و'أنتارا' الاندونيسية.
و وفقا لبرنامج العمل المحدد لاجتماع طهران، سيصل ممثلو وكالات 9 بلدان آخري من أعضاء اوآنا الي طهران في غضون ساعات قلائل.
يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (أوانا)؛ التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام 1961 بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.
وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في اللجنة التنفيذية لـ' أوانا '.
وتستضيف العاصمة طهران غدا الاثنين (الثالث من سبتمبر 2018) الإجتماع الثالث والاربعين للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ.
إنتهي**أ م د*/ ح ع **



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