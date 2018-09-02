قائد الثورة الاسلامية يشيد بانجازات البعثة الرياضية الايرانية الي اسياد 2018

وجاءت رسالة قائد الثورة الاسلامية الي الفريق الايراني الرياضي علي الشكل التالي :

'ايها (الرياضيون) الاعزاء الحائزون علي الميداليات، اهنئكم واشكركم جميعا.

لقد ادخلتم السرور في قلب الشعب ورفعتم علم البلاد عاليا'.

علما ان البعثة الرياضية الايرانية الي جاكرتا، احرزت 20 ميدالية ذهبية في مختلف الفروع الرياضية لـ اسياد 2018 الي جانب العديد من الميداليات الملونة الاخري.

كما استطاعت البعثة الرياضية النسوية الايرانية التي حرصت علي التمسك بالتعاليم الاسلامية والمعايير الوطنية ان تحطم الرقم القياسي في حصد الميداليات رافعة بذلك العلم الايراني عاليا في سماء العالم الاسلامي.

انتهي ** ح ع

