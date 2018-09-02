التعاون الإعلامي الإيراني-القطري مستمر بصورة وثيقة

وأدلي يوسف إبراهيم بهذه التصريحات اليوم الأحد، خلال لقائه المدير العام لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) 'سيد ضياء هاشمي'، الذي جاء في إطار زيارته الي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف حضور الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية لـ 'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (اوآنا).

وخلال لقائه المدير العام لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) 'سيد ضياء هاشمي'، شكر المالكي حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة الذي أبدته إيران في سياق إستضافتها الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية لـ 'منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' (اوآنا) معربا عن أمله في ان يؤدي حضور الوفد القطري، هذا الإجتماع الي توطيد العلاقات الإعلامية بين البلدين.

وتابع، ان الرغبة في تنمية العلاقات الإعلامية بين البلدين التي تمتد جذورها الي 40 عاما، متوفرة لدي قطر وإيران علي حد سواء وان مكتب إرنا يعد أحد المكاتب الإعلامية الناشطة في الدوحة الذي يعمل علي نشر الحقائق.

وفي جانب آخر، أشار الي مذكرة التفاهم الأخيرة التي أبرمت بين وكالتي إرنا وقنا في العام 2000، مؤكدا الي رغبة قنا في توظيف الإمكانيات والطاقات المتوفرة في إطار كلية الإعلام التابعة لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

وكان يرافق المدير العام لوكالة قنا في زيارته الي وكالة إرنا، مدير الأنباء بهذه الوكالة 'جاسم الحمادي'، حيث تفقد الوفد القطري مختلف الأقسام بهذه الوكالة بما في ذلك الدائرة العامة للأبحاث الإعلامية وغرفة الأخبار، والتقي المسؤولين والمراسلين في مختلف الأقسام بهذه الوكالة.

يُذكَر أنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (آوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً لرئيس اوانا وهي حالياً تحرز عضو اللجنة التنفيذية لها.

وتستضيف العاصمة طهران غدا الاثنين (الثالث من سبتمبر 2018) الإجتماع الثالث والاربعين للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ.

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