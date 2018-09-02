مقر الدفاع الجوي الإيراني في الطليعة لمواجهة الأعداء

وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية إن سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي استقبل اليوم الأحد قادة وكوادر مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي بالجيش الإيراني بمناسبة يوم الدفاع الجوي في إيران، وأعلن إنه وفق المحاسبات السياسية، لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية، لكنه قال في الوقت ذاته، يجب أن تكون القوات المسلحة متيقظة وفعالة في إدارة قدراتها البشرية ومعداتها بشكل مستمر وان تعلم بأن أي خطوة تخطي لتعزيز استعداد القوات المسلحة إنما هي عبادة وحسنة تسجل لدي الباري تبارك وتعالي.

كما قدم العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، تقريراً عن اجراءات وخطط القاعدة.

انتهي** 2344

