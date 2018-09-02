دعم المشاريع الايرانية الالمانية المشتركة في مجالات الطاقة

طهران/2 ايلول/سبتمبر/ارنا- سيتم تشكيل فريق عمل مشترك ايراني - الماني بهدف دعم المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة وكذلك تنفيذ المشاريع البيئية بين البلدين.

وافادت ارنا عن المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية ان لجنة تطوير الطاقة في المعاونية تستضيف وفدا من المانيا وذلك لتشكيل فريق عمل لتنمية التعاون في مجال الطاقة والبيئة بين البلدين والاشراف علي المشاريع المشتركة.
ويضم الوفد الالماني ممثلين عن وزارة الاقتصاد وكذلك رئيس الشؤون الايرانية في 'مكتب الشرق الاوسط والمانيا للتعاون'، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في السفارة الالمانية بطهران الي جانب شركات تابعة لمركز البحوث الاقتصادية الالمانية.
وبحث اعضاء لجنة تطوير الطاقة في معاونية الرئاسة الايرانية مع الوفد الالماني في قضايا الطاقة والبيئة ومنها وضع خطة عمل لسوق الطاقة في ايران وكذلك تنفيذ مشاريع بيئية مشتركة لازلة الغاز المصاحب للبترول.
واعرب 'كامبيز مهدي زاده فرساد' امين لجنة تطوير تكنولوجيا الطاقة في المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية عن امله ان يكون نتاج الاجتماع انطلاقة لتطوير التعاون المشترك بين ايران والمانيا.
واشار مهدي زاده فرساد الي دعم المعاونية تنمية التعاون الدولي؛ قائلا ان ايران ملتزمة بتعداتها فيما يتعلق بمعاهدة باريس لحماية البيئة وبهذا الصدد شكلت المعاونية فريق عمل لتيسير التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة.
وتقرر من جانب الوفد الالماني تسمية شركة المانية للمتابعة وتنفيذ المشاريع التي ستنفذ في ايران.
انتهي**م م / ح ع**



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دعم المشاريع الايرانية الالمانية المشتركة في مجالات الطاقة

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