التأكيد علي ضرورة نشاط وكالات الانباء في شبكات التواصل الاجتماعي

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا، إعتبر عماراوف الشبكات الناشطة في الأجواء الافتراضية، آلية وأداة هامة للتفاعل الاجتماعي مؤكداً علي ضرورة زيادة وكالات الانباء الرسمية نشاطها في هذه الأجواء.

كما شدّد عماراوف علي ضرورة تعاون وتآزر الدول والوكالات العضوة في منظمة أوانا وانتهاج اسلوب سليم ييسّر للوكالات العضوة تبادل مادتها الاعلامية بين بعضها البعض واقامة جسور مباشرة بينها.

وقال مديرعام وكالة كازينفورم: أنّ منظمة أوانا وفرت الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الجوانب بين الأعضاء و وفرت إمكانية توقيع مذكرات تفاهم مع وكالة إرنا وآذر تاج وتاس وشينهوا.

و تستضيف طهران اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادئ “اوانا” في نسخته الثالثة والاربعين غدا الاثنين 3 سبتمبر بمشاركة 18 وكالة أنباء من روسيا وجمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا وسلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا الي جانب وكالتي «مهر» و وكالة «إرنا» الايرانيتين.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' أوانا 'التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في اللجنة التنفيذية ل' أوانا '.

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