ظريف رداً علي أسئلة برلمانيين:

لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

طهران/2ايلول/سبتمبر/إرنا – أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد: انه لم يحيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية، واصفا علاقات ايران مع العراق بأنها من بين الافضل.

وقال محمدجواد ظريف، ردا علي اسئلة نائبين حول تحية علم منطقة كردستان العراق خلال تشييع جنازة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد، ان علم كردستان رفع خلال تلك المراسم الا ان احدا لم يغادر المراسم، لافتا الي انه الشخص الوحيد الذي امتنع عن حمل الجنازة خلال مراسم نثر اكليل الزهور.
ووصف حضور ايران في العراق بالمهم والمؤثر للغاية وكذلك فان قادة الحرس الثوري شاركوا خلال تلك المراسم كما ان حضور ايران في كردستان العراق يترك تأثيرات كبيرة.
كما وصف الاواصر التي تربط بين الشعب الايراني والشعب في كردستان العراق بانها متينة للغاية، لافتا الي انه يدرك هواجس النواب والمسؤولين وانه يحتفظ بملاحظاتهم علي الدوام.
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لم احيي علم اي بلد سوي علم الجمهورية الاسلامية الايرانية

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