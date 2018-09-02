تاكيد ايراني - صيني علي تنمية العلاقات العلمية والاكاديمية بين البلدين

طهران/2 ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد كل من مساعد وزيرالعلوم الايراني للشؤون الدولية، ومسؤولون بسفارة الصين في طهران علي تنمية العلاقات العلمية والاكاديمية بين البلدين.

وافادت العلاقات العامة في وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايرانية ان مساعد وزيرالعلوم للشؤون الدولية 'حسين سالار املي' التقي برئيس قسم الشؤون الثقافية في السفارة الصينية 'دوو شياو جين' في طهران؛ واكد الطرفان علي تنمية التعاملات العلمية والثقافية بهدف رفع مستوي التعاون العلمي بين البلدين.
وقدم سالار املي خلال اللقاء هذا، تقريرا عن التطور العلمي والتكنولوجي وكذلك احصائيات حول الطلبة الايرانيين وخاصة في مرحلة الدراسات العليا؛ مؤكدا علي المكانة العلمية المروموقة للجامعات الايرانية.
كما نوه الطرفان بضرورة تنمية التعاون الاكاديمي والعلمي والبحثي بين ايران والصين في اطار التفاهم المبدئي وبرامج التبادل الثقافي والتقني والتعليمي بين البلدين (2016-2019)؛ فضلا عن اعداد برنامج تنفيذي مشترك وتبادل الاساتذة والطلاب وايجاد فرص اجراء دراسات خاصة بالدكتوراه في الصين ودعم اللغات الفارسية والصينية.
يذكر ان ايران والصين تربطهما علاقات علمية وتكنولوجية واكاديمية فضلا عن العلاقات الاقتصادية المتينة وذلك في اطار تاكيد مسؤولي البلدين علي تنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات.
انتهي**م م / ح ع**



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تاكيد ايراني - صيني علي تنمية العلاقات العلمية والاكاديمية بين البلدين

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