وكالة أنباء باكستان تؤكّد علي تعميق العلاقات بين أعضاء المنظمة

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة إرنا في اسلام آباد أشار ملك الي أهمية ودور المنظمة في إعداد وانتاج المضامين الخبرية الاعلامية وتنميتها لتفعيل تعاون إعلامي بين دول المنطقة وقال: إنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ لها دور فاعل وميداني في تقريب إعلام دول المنطقة خاصة في تحديد سياساتها المشتركة وتحقيق مصالحها المتعددة الجوانب ذات الصلة بالشأن الاقليمي.

ورحب ملك بالدعوة الموجهة الي وكالته لزيارة ايران للمشاركة في إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة اوآنا واصفاً هذه المشاركة بأنها فرصة متاحة لباكستان كي تتبادل وجهات النظر مع وفود الدول المشاركة.

كما أكّد مديرعام وكالة أنباء باكستان الحكومية علي تأثير هذا الإجتماع اقليمياً ودولياً وتوفيره الفرصة للإعلاميين كي يحسموا خلافاتهم الناجمة عمّا يُنشر في إعلام الدول الغربية الخارجة عن المنطقة وتبادلهم الحوارات والنقاشات في هذا الشأن.

هذا واستنكر ملك ماينشره الاعلام الغربي من أخبار ومعلومات خاطئة في إطار مصالح دوله داعياً الي ضرورة عدم الإنتماء والتبعية لهذا النوع من الاعلام.

ولفت ملك الي دور التعاون الايراني الباكستاني في مواجهة مساعي الغرب الخفية معرباً عن إعتقاده بأنّ هذين البلدين الكبيرين والهامين في المنطقة يتسني لهما تكريس جهودهما لصالح تنمية وتطوير حياة شعوب المنطقة.

و تستضيف طهران اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادئ “اوانا” في نسخته الثالثة والاربعين غدا الاثنين 3 سبتمبر بمشاركة 18 وكالة أنباء من روسيا وجمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا وسلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا الي جانب وكالتي «مهر» و وكالة «إرنا» الايرانيتين.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' أوانا 'التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في اللجنة التنفيذية ل' أوانا '.انتهي** انتهي**ع ج**2344

