مناورات «محمد رسول الله» استعراض للقوة والإنسجام

وتشارك في هذه المناورات حالياً 16 وحدة من وحدات قوات حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة الشعبية التابعة للواء 82 من محافظة قزوين (غرب العاصمة طهران).

وسيتم خلال هذه المناورات القيام بتدريبات تكتيكية ومهام دفاعية وأمنية وعمليات إغاثة وإسعاف إضافة الي التدريب علي نشاطات قتالية داخل المدن والشوارع وعمليات تفتيش وأمن ودفاع عن المواقع والمراكز الحساسة والرصد والصد المدفعي.

وقال قائد قوات صاحب الأمر (عج) التعبوية التابعة لمحافظة قزوين 'محمد شاهرخي' في تصريح خاص ادلي به لمراسل وكالة 'إرنا' علي هامش إقامة هذه المناورات : إنّ قواتنا اليوم في أفضل حالة من جهوزيتها وهي مستعدة تماماً لتقديم أيّ نوع من التضحية في سبيل الحفاظ علي نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس.

وأشاد شاهرخي بوعي الشعب الايراني؛ مستنكرا قيام الأعداء بمؤامرات مستدامة ضد البلاد والنظام الاسلامي؛ ومشيداً بنهج الجمهورية الاسلامية الايرانية القائم علي ركائز وقيم اسلامية سامية.

وحذر شاهرخي الأعداء من أن تسوّل لهم انفسهم بالتفكير في المساس بامن البلاد عبر شن حروب عسكرية؛ مصرحا : إنّ القوة الايرانية جعلتهم يلجؤون الي حروب نفسية واقتصادية فحسب.

وأكّد شاهرخي علي أهمية تعزيز البنية الدفاعية والعسكرية في شتي المجالات.

الي ذلك، وصف 'العقيد ابو الفضل طاهر خاني' احد قادة مقر صاحب الأمر (عج) التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة قزوين، هذه المناورات بأنها صفعة موجهة للأعداء كي لاتسوّل لهم أنفسهم بالتفوه بعد ذلك ببنت شفة ضد ايران؛ مشيداً بالمعنويات الرفيعة لدي قوات حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة الشعبية.

وفي سياق متصل إعتبر مسؤول ممثلية سماحة قائد الثورة الاسلامية في مقر صاحب الأمر (عج) 'حجة الاسلام علي معبودي' في تصريح لمراسل وكالة إرنا بأنّ الأعداء والأصدقاء باتوا يشهدون لايران بقوتها الرادعة ومنجزاتها وسُموّها وبسالة أبنائها.

و وصف حجة الاسلام معبودي المناورات بأنها حاقنة لليأس والخيبة في نفوس الأعداء الحاقدين علي ايران؛ مؤكداً أنّ الهدف من إقامة هذه المناورات يتمثل في رفع جهوزية القوات المسلحة المدافعة عن النظام والثورة الاسلاميَين.

انتهي** ع ج / ح ع**

