وكیل مؤسسة الطیران المدنی الایرانیة :

بعض الخطوط الجویة الاوروبیة تقدمت بطلب تسییر رحلات الي ایران

طهران / 2 ایلول / سبتمبر / ارنا – قال وكیل مؤسسة الطیران المدنی الایرانیة 'ارش خدائی' انه رغم اعلان 3 خطوط جویة اجنبیة عن برنامج الغاء رحلاتها الي ایران، لكن فی المقابل تقدمت عدد من الشركات الاوروبیة بطلب اقامة رحلات منتظمة الي البلاد.

واكد خدائی فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاحد، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تمتمل طاقات ضخمة فی مجال النقل الجوویح مضیفا ان مغادرة عدد من الشركات الملاحیة لن تؤثر سلبا علي مسافری الخطوط الدولیة.
وتابع قائلا ان الكثیر من الشركات الاوروبیة للطیران لا تستغنی عن محفظات السوق الایرانیة علي خلفیة الغاء بعض الرحلات جویة الي البلاد.
واكد المسؤول فی وزارة الطرق الایرانیة ان مؤسسة الطیران المدنی الوطنیة تواصل سیاساتها السیادیة فی هذا الخصوص وفق مصالح المسافرین والشركات الایرانیة.
واكد خدائی انه فی حال ان اتخذت شركة ما قرارا بشأن خفض او الغاء رحلاتها، سیتم استبدالها بشركات ایرانیة فورا.
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اقتصاد

الطیران المدنی

الخطوط الجویة الاوروبیة

تسییر رحلات

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بعض الخطوط الجویة الاوروبیة تقدمت بطلب تسییر رحلات الي ایران

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