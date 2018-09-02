بعض الخطوط الجویة الاوروبیة تقدمت بطلب تسییر رحلات الي ایران

واكد خدائی فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاحد، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تمتمل طاقات ضخمة فی مجال النقل الجوویح مضیفا ان مغادرة عدد من الشركات الملاحیة لن تؤثر سلبا علي مسافری الخطوط الدولیة.

وتابع قائلا ان الكثیر من الشركات الاوروبیة للطیران لا تستغنی عن محفظات السوق الایرانیة علي خلفیة الغاء بعض الرحلات جویة الي البلاد.

واكد المسؤول فی وزارة الطرق الایرانیة ان مؤسسة الطیران المدنی الوطنیة تواصل سیاساتها السیادیة فی هذا الخصوص وفق مصالح المسافرین والشركات الایرانیة.

واكد خدائی انه فی حال ان اتخذت شركة ما قرارا بشأن خفض او الغاء رحلاتها، سیتم استبدالها بشركات ایرانیة فورا.

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