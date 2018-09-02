مسؤول عسكري إيراني كبير ينفي مزاعم الهجوم علي مطار المزة بدمشق

وصرح المسؤول العسكري الإيراني في سوريا، الذي لم يرد ذكر اسمه، اليوم الأحد في مقابلة مع مراسل إرنا في دمشق، إن الانفجار الذي سمع في دمشق صباح اليوم كان بسبب انفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي.

كما نفي ادعاءات بعض الناشطين في الفضاء المجازي من المعارضة السورية حول إصابة شقيق الرئيس السوري، قائلاً إنه لا يوجد سبب لوجود ماهر الأسد في مستودع الذخيرة، وهذا غير صحيح.

وزعم الناشطون في الفضاء المجازي من المعارضة السورية إصابة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الجيش بجروح خطيرة في انفجار دمشق اليوم.

انتهي** 2344

