مسؤول عسكري إيراني كبير ينفي مزاعم الهجوم علي مطار المزة بدمشق

دمشق/ 2 ايلول / سبتمبر/ ارنا -نفي مسؤول عسكري إيراني كبير في سوريا مزاعم الهجوم الذي وقع اليوم علي قاعدة المزه الجوية في دمشق، وقال إن 'أصوات الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي'.

وصرح المسؤول العسكري الإيراني في سوريا، الذي لم يرد ذكر اسمه، اليوم الأحد في مقابلة مع مراسل إرنا في دمشق، إن الانفجار الذي سمع في دمشق صباح اليوم كان بسبب انفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي.
كما نفي ادعاءات بعض الناشطين في الفضاء المجازي من المعارضة السورية حول إصابة شقيق الرئيس السوري، قائلاً إنه لا يوجد سبب لوجود ماهر الأسد في مستودع الذخيرة، وهذا غير صحيح.
وزعم الناشطون في الفضاء المجازي من المعارضة السورية إصابة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الجيش بجروح خطيرة في انفجار دمشق اليوم.
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مطار المزه

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مسؤول عسكري إيراني كبير ينفي مزاعم الهجوم علي مطار المزة بدمشق

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