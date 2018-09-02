ردا علي اسئلة عدد من البرلمانيين؛

ظريف : تم الاستفسار من وزارة الامن بشأن اعضاء الفريق المفاوض

طهران / 2 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، 'لقد عرضنا جميع الاشخاص الذين تعاونوا معنا فيما يخص المفاوضات (النووية)، علي وزارة الامن وحصلنا علي تصريح بمشاركة هؤلاء'.

جاءت تصريحات ظريف هذه اليوم الاحد خلال حضوره جلسة البرلمان المفتوحة، وفي معرض رده علي اسئلة عدد من النواب حول مفاوضات الاتفاق النووي وبعض القضايا ذات الصلة.
وشدد وزير الخارجية علي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق المضي قدما بأهدافها علي الصعيد الدولي توظف كافة الآليات؛ كما هو الحال بالنسبة لسائر البلدان.
وتابع القول : لقد اقتضت الضرورة خلال المفاوضات النووية ان يتم استخدام جميع الامكانيات في هذا السياق.
واكد وزير الخارجية الايراني ان الاتفاق النووي جسّد أحقية الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مردفا ان امريكا باتت مهزومة اليوم دون ان تفلح في استغلال الاتفاق النووي لصالح مآربها، وانما أُرغمت خلافا لكافة التكهنات علي الانسحاب من هذا الاتفاق.
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ظريف : تم الاستفسار من وزارة الامن بشأن اعضاء الفريق المفاوض

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