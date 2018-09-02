مدير عام وكالة الأنباء القطرية:

قطر بحاجة الي دعم إيران لاستضافة كاس العالم

طهران/ 2 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المدير العام لوكالة الأنباء القطرية يوسف إبراهيم عبدالرحمن المالكي، إن قطر باعتبارها أول دولة إسلامية تستضيف نهائيات كأس العالم 2022، لا شك أنها تحتاج إلي دعم إعلامي إيراني جدي في هذا الصدد.

وقال يوسف إبراهيم المالكي اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا خلال زيارته لمقر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) حول استضافة قطر لكأس العالم 2022 ، إن قطر ستكون أول دولة إسلامية تستضيف هذه البطولة، ونحن فخورون بها.
وتابع: لقد كان الشعب القطري متحمسًا للغاية منذ عام 2010 ومنذ أن تم منحهم استضافة كأس العالم، وهم علي يقين من أن هذا الشعور سيستمر حتي نهاية كأس العالم عام 2022.
وقال المدير العام لوكالة الأنباء القطرية، إن هذه الاستضافة ستكون شرفًا كبيرا لقطر، وآمل أن نكون ممثلين جيدين للدول الإسلامية الأخري .
وقال: نتوقع من إرنا كوسيلة إعلامية رسمية لإيران وغيرها من وسائل الإعلام الإيرانية هي مساعدتنا في قطر من خلال استضافة كأس العالم، ومرافقتنا مع انعكاس الحقائق.
و تستضيف طهران اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادئ “اوانا” في نسخته الثالثة والاربعين غدا الاثنين 3 سبتمبر بمشاركة 18 وكالة أنباء من روسيا وجمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا وسلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا الي جانب وكالتي «مهر» و وكالة «إرنا» الايرانيتين.
يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ' أوانا 'التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.
وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو في اللجنة التنفيذية ل' أوانا '.
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قطر بحاجة الي دعم إيران لاستضافة كاس العالم

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