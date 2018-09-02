رفع مستوي التعاون بين ايران ودول الجوار للقضاء علي الارهاب

وافادت هيئه الاركان العامه للقوات المسلحة الايرانية ان العميد 'قدير نظامي' مساعد الاركان العامه للقوات المسلحة للشؤون الدولية قد وصل الي بغداد علي رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الرباعي الخاص بدراسة اخر المستجدات في قضية مكافحة الارهاب وداعش في كل من العراق وسوريا وكذلك تقييم عمل اللجنة الرباعية التنسيقية بين القوات المسلحة في البلدان الاربعة.

وقال العميد نظامي انه تم خلال الاجتماع التاكيد علي استمرار عمل مركز التنسيق الرباعي حتي القضاء الكامل علي الارهاب وداعش في سوريا والعراق وكذلك تم الاتفاق علي ان يكون هناك اجتماع رباعي لقادة اركان القوات المسلحة لكل من ايران والعراق وسوريا وروسيا في القريب العاجل.

يذكر ان الاجتماع الرباعي لمساعدي الاركان العامه للقوات المسلحة لكل من ايران والعراق وسوريا و روسيا عقد يوم امس السبت في بغداد بحضور مساعد الاركان العامه للقوات المسلحة الايرانية للشؤون الدولية العميد 'قدير نظامي' ومساعد قائد اركان الجيش السوري اللواء 'سليم خليل' و نائب قائد اركان الجيش العراقي اللواء'عبد الاميريارالله' و مساعد قائد الجيش الروسي الجنرال 'اميتراغوف سيرغي' لبحث آخر تطورات مكافحة الارهاب في العراق وسوريا.

انتهي**م م** 1718

