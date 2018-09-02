اليابان تطالب باعفائها من تطبيق الحظر النفطي علي ايران

وافادت قناة 'ان.اج.كي' اليابانية اليوم الاحد ان معظم بائعي النفط في اليابان يدرسون كيفية الرد علي الطلب الامريكي بوقف استيراد النفط من ايران والذي طلبت امريكا بموجبه من الدول ايقاف التعامل النفطي مع ايران حتي شهر نوفمبر القادم.

وبحسب القناة فأن النفط الايراني يشكل 5.5% من واردات اليابان من النفط وان الحكومة اليابانية طلبت من حكومة الولايات المتحدة الامريكية استثنائها من الحظر وتستدل بذلك علي انها بحاجة لضمان توفير مصادر النفط ورفضت الاخيرة طلبها ولم تفلح المفاوضات بينهما للوصول الي نتائج.

في حين قال 'يو مينامي' مدير قسم النفط والغاز بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان طوكيو لازالت بصدد الحصول علي ترخيص من الادارة الامريكية للاستمرار في استيراد النفط من ايران.

واضاف مينامي ان مصافي اليابان طلبت من الحكومة متابعة الحصول علي ترخيص الاستيراد واعفائها من الحظر الامريكي النفطي المفروض علي ايران لانها بحاجة اليه.

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