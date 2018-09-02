اليابان تطالب باعفائها من تطبيق الحظر النفطي علي ايران

بكين/2 ايلول/سبتمبر/ارنا- طالب المسئولون والشركات اليابانية ولعدة مرات خلال الاشهر الثلاثة الاخيره اعفاء اليابان من تطبيق الحظر النفطي المفروض علي ايران.

وافادت قناة 'ان.اج.كي' اليابانية اليوم الاحد ان معظم بائعي النفط في اليابان يدرسون كيفية الرد علي الطلب الامريكي بوقف استيراد النفط من ايران والذي طلبت امريكا بموجبه من الدول ايقاف التعامل النفطي مع ايران حتي شهر نوفمبر القادم.
وبحسب القناة فأن النفط الايراني يشكل 5.5% من واردات اليابان من النفط وان الحكومة اليابانية طلبت من حكومة الولايات المتحدة الامريكية استثنائها من الحظر وتستدل بذلك علي انها بحاجة لضمان توفير مصادر النفط ورفضت الاخيرة طلبها ولم تفلح المفاوضات بينهما للوصول الي نتائج.
في حين قال 'يو مينامي' مدير قسم النفط والغاز بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان طوكيو لازالت بصدد الحصول علي ترخيص من الادارة الامريكية للاستمرار في استيراد النفط من ايران.
واضاف مينامي ان مصافي اليابان طلبت من الحكومة متابعة الحصول علي ترخيص الاستيراد واعفائها من الحظر الامريكي النفطي المفروض علي ايران لانها بحاجة اليه.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

الحظر النفطي

اعفاء

اليابان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اليابان تطالب باعفائها من تطبيق الحظر النفطي علي ايران

معظم المشاهدات

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

أحدث الأخبار

ظريف : تم الاستفسار من وزارة الامن بشأن اعضاء الفريق المفاوض

ردا علي اسئلة عدد من البرلمانيين؛

ظريف : تم الاستفسار من وزارة الامن بشأن اعضاء الفريق المفاوض

قطر بحاجة الي دعم إيران لاستضافة كاس العالم

مدير عام وكالة الأنباء القطرية:

قطر بحاجة الي دعم إيران لاستضافة كاس العالم

رفع مستوي التعاون بين ايران ودول الجوار للقضاء علي الارهاب

رفع مستوي التعاون بين ايران ودول الجوار للقضاء علي الارهاب

مدیر وكالة الانباء السوریة (سانا) :لتطویر عمل `اوانا` فی سیاق تكریس المصداقیة واخلاقیات العمل الإعلامی

مدیر وكالة الانباء السوریة (سانا) :لتطویر عمل 'اوانا' فی سیاق تكریس المصداقیة واخلاقیات العمل الإعلامی

الكرة الشاطئية الإيرانية لازالت تحتفظ بالمركز الأول آسيويا والثالث عالميا

الكرة الشاطئية الإيرانية لازالت تحتفظ بالمركز الأول آسيويا والثالث عالميا

موضوعات مرتبط