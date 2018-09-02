جهانغيري يشيد بتألق البعثة الرياضية الايرانية في الالعاب الاسيوية

طهران/2ايلول/سبتمبر/ارنا- اثني النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري ' علي البعثة الرياضية الايرانية التي شاركت في الالعاب الاسيوية بجاكرتا لما حققته من نجاحات لاسيما الرياضيات الايرانيات اللواتي تألقن في هذه الالعاب.

وقال جهانغيري في بيان صدر اليوم الاحد بهذا الخصوص، إن الفوز الذي حققه الرياضيون الايرانيون في العاب 'اسياد 18' غير مسبوق و يعتز به.
واضاف ان الرياضيين الايرانيين حصدوا 62 ميدالية في مختلف الالعاب الرياضية و توجت الفرق الايرانية للكرة الطائرة والكبدي للسيدات منهم والرجال والمصارعة الحرة والرومانية بطلا في هذه الالعاب.
واشار الي تحطيم الرقم القياسي في رفع الاثقال و الفوز بالميدالية الذهبية في العاب القوي و التكواندو و تسلق الصخور و الكاراتية و اضاف ان الرياضيين الايرانيين فازوا خلال هذه الالعاب بميداليات لاول مرة و ادخلوا البهجة و الفرح في قلوب الشعب و كانوا مصدر فخر واعتزاز له.
وبارك جهانغيري لجميع الرياضيين و اسرهم و المدربين و الشعب الايراني آملا أن يتمكن الرياضيون الايرانيون من تحقيق المزيد من الافتخارات في ميدان المنافسة الرياضية.
يذكر ان البعثة الرياضية الايرانية احتلت المرتبة السادسة في العاب اسياد 18 التي اقيمت في جاكرتا في اندونيسيا.
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جهانغيري يشيد بتألق البعثة الرياضية الايرانية في الالعاب الاسيوية

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