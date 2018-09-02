تصدير ثلاثة مليارات دولار من المحاصيل الزراعية خلال خمسة اشهر

واضاف طهماسبي في حوار مع ارنا علي هامش الحفل الختامي للمعرض الوطني للزهور ونباتات الزينة بمدينه محلات (وسط ايران) انه تم خلال العام الماضي (انتهي في 20مارس 2018) تصدير 805 آلاف طن من التفاح وخلال الثلاث اشهر الاولي من العام الحالي 253 الف طن من التمور الي خارج البلاد.

وقال انها لفرصة مناسبة ان يتم تصدير الفستق والتمور والزعفران والزبيب والزهور ونباتات الزينة والكيوي ومحاصيل زراعية اخري الي الخارج وان سياسة وزارة الجهاد الزراعي هي دعم تلك المحاصيل وذلك لجلب العملة الصعبة الي البلاد.

وبين مساعد وزير الجهاد الزراعي ان مساحة البيوت الدفيئة في البلاد تبلغ 13 الف دونم وهي مخصصة لزراعة المحاصيل الصيفية والزهور ونباتات الزينة والفراولة والتي يتم تصدير معظمها الي الخارج.

يذكر ان معرض الزهور ونباتات الزينة اقيم في مدينة محلات في الفترة من 28 اغسطس الي 1 سبتمبر الحالي علي ارض بلغت مساحتها 2500 متر مربع وتم فيه عرض مختلف الزهور ونباتات الزينة.

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