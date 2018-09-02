مساعد وزير الجهاد الزراعي:

تصدير ثلاثة مليارات دولار من المحاصيل الزراعية خلال خمسة اشهر

خمين/2 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال مساعد وزير الجهاد الزراعي'محمد علي طهماسبي' انه تم خلال خمسة اشهر تصدير ثلاثة مليارات دولار من المحاصيل الزراعية الي الخارج.

واضاف طهماسبي في حوار مع ارنا علي هامش الحفل الختامي للمعرض الوطني للزهور ونباتات الزينة بمدينه محلات (وسط ايران) انه تم خلال العام الماضي (انتهي في 20مارس 2018) تصدير 805 آلاف طن من التفاح وخلال الثلاث اشهر الاولي من العام الحالي 253 الف طن من التمور الي خارج البلاد.
وقال انها لفرصة مناسبة ان يتم تصدير الفستق والتمور والزعفران والزبيب والزهور ونباتات الزينة والكيوي ومحاصيل زراعية اخري الي الخارج وان سياسة وزارة الجهاد الزراعي هي دعم تلك المحاصيل وذلك لجلب العملة الصعبة الي البلاد.
وبين مساعد وزير الجهاد الزراعي ان مساحة البيوت الدفيئة في البلاد تبلغ 13 الف دونم وهي مخصصة لزراعة المحاصيل الصيفية والزهور ونباتات الزينة والفراولة والتي يتم تصدير معظمها الي الخارج.
يذكر ان معرض الزهور ونباتات الزينة اقيم في مدينة محلات في الفترة من 28 اغسطس الي 1 سبتمبر الحالي علي ارض بلغت مساحتها 2500 متر مربع وتم فيه عرض مختلف الزهور ونباتات الزينة.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

تصدير

المحاصيل الزراعية

الجهاد الزراعي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تصدير ثلاثة مليارات دولار من المحاصيل الزراعية خلال خمسة اشهر

معظم المشاهدات

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

أحدث الأخبار

ظريف : تم الاستفسار من وزارة الامن بشأن اعضاء الفريق المفاوض

ردا علي اسئلة عدد من البرلمانيين؛

ظريف : تم الاستفسار من وزارة الامن بشأن اعضاء الفريق المفاوض

قطر بحاجة الي دعم إيران لاستضافة كاس العالم

مدير عام وكالة الأنباء القطرية:

قطر بحاجة الي دعم إيران لاستضافة كاس العالم

رفع مستوي التعاون بين ايران ودول الجوار للقضاء علي الارهاب

رفع مستوي التعاون بين ايران ودول الجوار للقضاء علي الارهاب

مدیر وكالة الانباء السوریة (سانا) :لتطویر عمل `اوانا` فی سیاق تكریس المصداقیة واخلاقیات العمل الإعلامی

مدیر وكالة الانباء السوریة (سانا) :لتطویر عمل 'اوانا' فی سیاق تكریس المصداقیة واخلاقیات العمل الإعلامی

الكرة الشاطئية الإيرانية لازالت تحتفظ بالمركز الأول آسيويا والثالث عالميا

الكرة الشاطئية الإيرانية لازالت تحتفظ بالمركز الأول آسيويا والثالث عالميا

موضوعات مرتبط