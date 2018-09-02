تأسيس 86 منطقة اقتصادية خاصة في ايران

وخلال الجلسه العلنيه التي عقدها مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد صادق النواب علي هذا المشروع ب141 صوتاً مقابل 57 صوتاً معارضاً وامتنع سبعة نواب عن التصويت.

وياتي ذلك خدمه للإقتصاد المقاوم وتنمية مشاريع المناطق الحرة والمناطق الأقتصادية الخاصة غايتها نقل التقنيات المتطورة وتوسيع وتسهيل الانتاج وتصدير السلع والخدمات وتوفير المتطلبات الضرورية والمصادر المالية من خارج البلاد.

وبناء علي هذا القرار سيتم تأسيس مناطق تجارية وصناعية حرة في محافظة كلستان (اينجه برون) ومحافظة ايلام (مهران) ومحافظة أردبيل (اردبيل) ومحافظة سيستان وبلوجستان(سيستان) ومحافظة كردستان (بانه- مريوان) ومحافظة هرمزكان (جاسك) ومحافظة بوشهر(بوشهر) ومحافظة كرمانشاه (قصر شيرين).

كما سيتم بعد المصادقة النهائية علي تفاصيل المشروع السماح للحكومة بمد طرق واصلة بين أراضي القسم الشمالي من جزيرة هرمز بمساحة 21 كليومترا مربعاً وجزيرة قشم عبر مسارات بحرية.

هذا وسيتم السماح للحكومة بتأسيس مناطق اقتصادية حرة في محافظة فارس (فسا ولار) ومحافظة يزد(ابركوه وميبد) ومحافظة زنجان(زنجان) ومحافظة كهكيلويه وبويراحمد(كجساران) ومحافظة آذربايجان الغربية (سرو - اروميه) ومحافظة خراسان الرضوية (خواف و قوشان) ومحافظة لرستان (خرم آباد) ومحافظة قزوين (تاكستان) ومحافظة اصفهان (شاهين شهر) إضافة الي تأسيس منطقة اقتصادية خاصة بصناعات الأدوية في محافظة البرز (ساوجبلاغ).

انتهي** ع ج** 1718

