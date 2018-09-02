أهداف منظمة أوانا تتحقق عبر التضامن والتدبير

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة إرنا من كابول أشار مينَوي الي إستغلال الإعلام الغربي فرصة قلّة إمكانيات الإعلام الشرقي لفرض هيمنته الاعلامية وجعلها حصرية يتفرّد بها ويُسيّرها حيث شاء داعياً الي تقوية الاعلام الشرقي لمواجهة هذه الهيمنة.

ورأي مينَوي أنّ منظمة اوآنا نجحت حتي الآن في خلق تنسيق بين أعضائها في المنطقة وانتاج مضمون اعلامي صادق عن أحداث دول المنطقة واصفاً اوآنا بأنها جسر يربط بين وكالات أنباء الدول ذات العضوية.

كما رأي رئيس وكالة أنباء «باختر» الأفغانية جدوي هذه المنظمة في الوقاية من حدوث نزاعات وصراعات بين دول المنطقة والأحزاب والتيارات الناشطة فيها داعياً الي وحدة الجميع وقيام وكالات أنباء هذه المنظمة بتبيين معاناة شعوب الشرق خاصة منطقة الشرق الاوسط.

وعبّر مينَوي عن أسفه لعدم إهتمام الاعلام الغربي لما تعانية شعوب منطقة الشرق الاوسط في سوريا واليمن وفلسطين والمشردين من مسلمي ميانمار مستنكراً قلب الاعلام الغربي للحقائق وعرضه صورة عير صحيحة عن أسباب هذه الأحداث.

كما وصف رئيس وكالة أنباء «باختر» الأفغانية، الإعلام الغربي بأنه عميل لأسياده وأجهزة مخابرات بلاده لايعير أولوية أو إهتماماً لحقوق الشعوب الاُخري.

وعن التواصل والتعاون الاعلامي بين افغانستان وايران عبّر مينَوي عن اعتقاده بضرورة السموّ بالعلاقات الاعلامية بين البلدين داعياً هاتين الوكالتين الي بث ما يخص الوفاق والاشتراك الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والإعماري والزراعي أكثر من التطرق الي الأحداث المؤلمة وأخبار الانفجارات وما شابه.

ورأي مينوَي أن يكون لمنظمة اوآنا دوراً مؤثراً في إرساء ركائز السلام الاقليمي والعالمي والتصدي لموجة الاعلام الغربي المشعل لفتيل الحروب والمشجّع علي الفرقة بين الشعوب.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(آوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية ل«اوآنا».

وستكون ايران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، المستضيفة في العاصمة طهران لإجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ في الثالث من سبتمبر 2018.

انتهي** ع ج**2344

