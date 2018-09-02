منظمة اوانا تكرِس جهودها لمواجهة التيار الاعلامي العالمي المتفرّد

وعلي أعتاب زيارة سيقوم بها وفد من وكالة تاس الي طهران للمشاركة في إجتماع اللجنة التنفيذية لـ ' اوانا' أدلي غوسمان بتصريحات لمراسل وكالة إرنا بيّن خلالها هواجسه والحالة التي تمرّ بها هذه المنظمة الاقليمية والخطط المستقبلية الموضوعة لها.

فقال غوسمان: إن وكالة تاس كانت عضواً في المنظمة منذ تأسيسها وإنّ روسيا من الدول المؤسسة لمنظمة أوانا.

واعتبر غوسمان، وكالة إرنا الايرانية بأنها من اولي الوكالات التي دخلت المنظمة ومن مؤسسيها واصفاً اياها بأنها مازالت تزاول دوراً فاعلاً وبارزاً في المنظمة.

واعتبر غوسمان ايران بلد يستحق استضافة اجتماع اللجنة التنفيذية نظراً الي دوره وكالة أنبائه الهامة في نقل المعلومة.

ورأي غوسمان أوانا بأنها فرصة لتبادل وجهات النظر بين وكالات الانباء العضوة وقال: إنّ أوانا منظمة إجتماعية لاتتبع أهدافاً سياسية بل هدفنا يتمثل في التعاون والمساعدة لتوظيف كفاءات الوكالات العضوة.

و وصف غوسمان عالم اليوم بأنه عالم حافل بالمعلومات ومعقد قد تجد فيه بلدين متجاورين أحدهما ناشط في الحقل الاعلامي والثاني لايكترث للشأن الاعلامي قط.

وأضاف غوسمان بأنّ منظمة أوانا جمعت بين دول منطقة من العالم ابتداء من استراليا وانتهاء الي الدول المطلة علي الخليج الفارسي بغية لمّ شملها ونقل تجارب هذه الدول الي بعضها البعض.

وصرح مساعد وكالة أنباء تاس بأنّ الدول الغربية تتمتع بإمكانيات اعلامية فضلي تتيح لها الفرصة كي تنقل المعلومة التي تختارها بجودة عالية فضلاً عن ميزانياتها الضخمة.

وأفاد غوسمان بأنّ الهدف من تأسيس منظمة أوانا التحوّل الي الأفضل للنجاح في مواجهة الاعلام الغربي والمشاركة الفاعلة في نشر المعلومة.

واقترح غوسمان تأسيس منظمة تضم خمس دول وقعت علي المعاهدة التاريخية للدول الخمس المطلة علي بحر قزوين لتدعم القرارات الصادرة عن هذه الدول وتنشرها.

وأعرب غوسمان عن أسفه لعدم استطاعة منظمة أوانا تقديم العون المالي والاقتصادي للوكالات العضوة فيها.

وقال مساعد وكالة أنباء تاس الروسية: إنّ الهدف السامي للاعلام هو تعزيز السلام في العالم وهذا ما تنتهجه وكالتي تاس وإرنا.

وأكّد غوسمان علي ضرورة التصدي للمتطرفين وعدم السماح لهم بالتأثير علي مواطنينا ومن يتلقون الأخبار منا مشيراً الي دور شبكات التواصل الاجتماعي في بث الاخبار المزيفة التي تنتشر في المجتمع بسرعة هائلة مصرحاً بوجود فارغ شاسع بين أخبار وكالات الانباء وقنوات التواصل الاجتماعي.

كما لوّح غوسمان الي دور وكالات الانباء في خلق صلة بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين والتأثيرعلي هذين الجانبين بطريقة لاتستطيع شبكات التواصل الاجتماعي القيام به.

وأوصي غوسمان بضرورة طرح قضية تآزر الدول العضوة في منظمة أوانا المجتمعة في طهران.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(آوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية ل«اوآنا».

وتستضيف طهران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ في 3 سبتمبر 2018.

انتهي** ع ج**2344

