ظريف يرد علي أسئلة ثلاثة نواب اليوم

طهران/ 2 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - سيحضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد الي مجلس الشوري الاسلامي للاجابة علي أسئلة ثلاثة من النواب حول الاتفاق النووي ومزدوجي الجنسية وبناء السدود غير المشروع من قبل الدول المجاورة.
و عقدت الجلسة المفتوحة لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد برئاسة علي لاريجاني وبحضور 220 نائبا.وأعلن أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان ، إن وزير الخارجية سيحضر الي مجلس الشوري الإسلامي ليجيب علي أسئلة بعض النواب.انتهي** 2344
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