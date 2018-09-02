ظريف يرد علي أسئلة ثلاثة نواب اليوم

طهران/ 2 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - سيحضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد الي مجلس الشوري الاسلامي للاجابة علي أسئلة ثلاثة من النواب حول الاتفاق النووي ومزدوجي الجنسية وبناء السدود غير المشروع من قبل الدول المجاورة.

و عقدت الجلسة المفتوحة لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد برئاسة علي لاريجاني وبحضور 220 نائبا.
وأعلن أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان ، إن وزير الخارجية سيحضر الي مجلس الشوري الإسلامي ليجيب علي أسئلة بعض النواب.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ظريف

مجلس الشوري الاسلامي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف يرد علي أسئلة ثلاثة نواب اليوم

معظم المشاهدات

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

مقر خاتم الأنبياء ينفذ 40 مشروعا خلال العام الإيراني الجاري

مقر خاتم الأنبياء ينفذ 40 مشروعا خلال العام الإيراني الجاري

أحدث الأخبار

أهداف منظمة أوانا تتحقق عبر التضامن والتدبير

رئيس وكالة أنباء «باختر» الأفغانية:

أهداف منظمة أوانا تتحقق عبر التضامن والتدبير

البرلمان يلغي إستجواب وزير التربية والتعليم

البرلمان يلغي إستجواب وزير التربية والتعليم

منظمة اوانا تكرِس جهودها لمواجهة التیار الاعلامی العالمی المتفرّد

مساعد وكالة أنباء تاس:

منظمة اوانا تكرِس جهودها لمواجهة التیار الاعلامی العالمی المتفرّد

ظريف يرد علي أسئلة ثلاثة نواب اليوم

ظريف يرد علي أسئلة ثلاثة نواب اليوم

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

بحضور إيران وسوريا وروسيا والعراق

انعقاد المؤتمر الأمني الرباعي في بغداد

موضوعات مرتبط