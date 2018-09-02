ظريف يرد علي أسئلة ثلاثة نواب اليوم

و عقدت الجلسة المفتوحة لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد برئاسة علي لاريجاني وبحضور 220 نائبا.

وأعلن أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان ، إن وزير الخارجية سيحضر الي مجلس الشوري الإسلامي ليجيب علي أسئلة بعض النواب.

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