لاريجاني يشيد بالبعثة الرياضية الايرنية ويقول: حققتم مكسبا قيما للشعب

وقال لاريجاني في بيان صدر بهذا الخصوص مساء السبت ان التنافس الرياضي الدولي والعالمي يوفر فرصة للتقارب بين الشعوب وتعزيز روح الصداقة والاخوة والتعارف.



واضاف ان دورة الالعاب الاسيوية التي شارك فيها رياضيون من القارة العريقة والكبيرة اسيا علي مدي الاسابيع الاخيرة، ساهمت في التقاء شعوب هذه البلدان بمناي عن اي تباين ومواجهة واختلاف في اللون والعرق واللغة، ليشاركوا في منافسة رياضية سليمة، ويجسدوا مظاهر من التعامل والتكاتف والسعي للوصول الي نقطة النصر.

واكد ان الرياضيين الايرانيين الابطال النساء منهم والرجال، بذلوا الجهد وابدوا براعة في هذا التنافس وواجهوا منافسيهم بقوة واستطاعوا ان يحققوا النتائج الباهرة التي يستحقها الشعب الايراني لاسيما النتائج في العاب الكبدي والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الماء والمصارعة.

واضاف ان الفخر الذي حققه رياضيونا في سائر الالعاب لاسيما الووشو والكاراتية والتكواندو والعاب القوي ورفع الاثقال وكرة الطاولة وتسلق الصخور، ادخل الفرحة والبهجة في قلوب الشعب.

وتابع: اننا شهدنا في هذه الدورة تالق الرياضيات الايرانيات البطلات اللواتي استطعن الفوز بميداليات قيمة في بعض الالعاب للمرة الاولي طوال تاريخ الرياضة وهذا مؤشر علي قوة ارادة السيدات الايرانيات في ميدان المنافسة الرياضية.

واكد ان الفوز بمجموعة ميداليات، انجاز حققه الرياضيون الايرانيون وهو غير مسبوق واستطاعوا ان يحققو بذلك مكسبا للشعب الايراني.

وبارك لجميع الرياضيين والمدربين وباقي اعضاء البعثة الرياضية الايرانية المشاركة في اسياد 18 وقدم التهاني ايضا للشعب الايراني آملا 'ان نشهد تحقيق شبان بلدنا المزيد من الافتخارات في الميادين الدولية'.

انتهي ** 1718

