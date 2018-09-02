ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

وهذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين ظريف ولودريان خلال الايام الاخيرة، تم فيها تبادل وجهات النظر بشان القضايا الاقليمية لاسيما الاتفاق النووي والتعامل بين ايران واوروبا.





وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد رد علي التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الفرنسي التي قال فيها 'ان ايران غير قادرة علي الحذر من الحوار حول برنامج الصواريخ البالستية ودورها في الشرق الاوسط'. كما كان قد قال في تصريحات اخري 'ان التوصل الي اليات لحفظ النشاطات التجارية الايرانية يكتسي اهمية لكن ايران يجب ان تحترم اسس الاتفاق النووي'.



اما الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي فقد قال ردا علي هذه التصريحات ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت مرارا وتكرارا مواقفها الشفافة والواضحة فيما يخص القلق الذي لا داعي له والناجم عن الانطباعات المغلوطة ومن منطلق عدم اطلاع بعض الدول.

واضاف قاسمي ان المحادثات بشان الاتفاق النووي افضت الي اتفاق متين ودولي، وهذا يؤشر الي حسن نوايا ايران والتزامها بمبدا الحوار.

وتابع انه فيما يخص البرنامج الصاروخي الايراني فاننا نجدد التاكيد علي ان هذا البرنامج هو دفاعي ومحلي ومشروع وهو حيوي لحفظ وحماية البلاد والشعب الايراني وغير قابل للحوار اطلاقا.

واضاف ان وزير الخارجية الفرنسي يعلم انه في ضوء هذه الظروف وتاسيسا علي التفاهمات السابقة، فانه لا سبيل امامهم سوي الوفاء بتعهداتهم وانه لا مفر من عدم الثقة بهم الي ان يفوا بجميع التزاماتهم.

انتهي ** 1718

