ايران تفوز ب 62 ميدالية في اسياد 18 وتحتل المركز السادس

وقد هزم المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة اليوم السبت نظيره الكوري الجنوبي ليفوز بالميدالية الذهبية العشرين والاخيرة لايران في هذه الدورة من الالعاب الاسيوية.



وفي النهائي، تقابل المنتخب الايراني لكرة السلة مع نظيره الصيني، وهزم أمامه لينال بذلك الميدالية الفضية.

واحد افضل الميداليات التي فاز بها الرياضيون الايرانيون في هذه الدورة من اسياد 18، هي تلك التي نالها نوشاد عالميان لاعب كرة الطاولة، وبالرغم من انها كانت برونزية لكنها وضعت نهاية للركود الذي ساد هذه اللعبة علي مدي 54 عاما.

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