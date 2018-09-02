ايران تفوز ب 62 ميدالية في اسياد 18 وتحتل المركز السادس

جاكرتا/1 ايلول/سبتمبر/ارنا – فازت ايران في الدورة الرابعة عشرة للالعاب الاسيوية (اسياد 18) بجاكرتا ب 20 ميدالية ذهبية و 20 فضية و 22 برونزية، لتحتل المركز السادس من بين الدول المشاركة.

وقد هزم المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة اليوم السبت نظيره الكوري الجنوبي ليفوز بالميدالية الذهبية العشرين والاخيرة لايران في هذه الدورة من الالعاب الاسيوية.

وفي النهائي، تقابل المنتخب الايراني لكرة السلة مع نظيره الصيني، وهزم أمامه لينال بذلك الميدالية الفضية.
واحد افضل الميداليات التي فاز بها الرياضيون الايرانيون في هذه الدورة من اسياد 18، هي تلك التي نالها نوشاد عالميان لاعب كرة الطاولة، وبالرغم من انها كانت برونزية لكنها وضعت نهاية للركود الذي ساد هذه اللعبة علي مدي 54 عاما.
انتهي ** 1718



برچسب ها

ورزش

اسياد 12

ميداليه ذهبيه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تفوز ب 62 ميدالية في اسياد 18 وتحتل المركز السادس

معظم المشاهدات

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

انطلاق مناورات محمد رسول الله (ص)

مدیر عام ارنا: دور الدبلوماسیة الاعلامیة فی تعزیز التعایش السلمی یفوق العلاقات واللقاءات الرسمیة

علی اعتاب إجتماع «اوآنا»

مدیر عام ارنا: دور الدبلوماسیة الاعلامیة فی تعزیز التعایش السلمی یفوق العلاقات واللقاءات الرسمیة

أحدث الأخبار

لاريجاني يشيد بالبعثة الرياضية الايرنية ويقول: حققتم مكسبا قيما للشعب

لاريجاني يشيد بالبعثة الرياضية الايرنية ويقول: حققتم مكسبا قيما للشعب

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ظريف ولودريان يبحثان هاتفيا اخر مستجدات العلاقات الثنائية

ايران تفوز ب 62 ميدالية في اسياد 18 وتحتل المركز السادس

ايران تفوز ب 62 ميدالية في اسياد 18 وتحتل المركز السادس

الرئيس روحاني يهنئ تألق الرياضيين الايرانيين في الالعاب الاسيوية

الرئيس روحاني يهنئ تألق الرياضيين الايرانيين في الالعاب الاسيوية

جابري انصاري: الانهاء الفوري للازمة في سوريا من اولويات سياسة ايران الاقليمية

لدي لقائه المبعوث البريطاني الخاص لسوريا

جابري انصاري: الانهاء الفوري للازمة في سوريا من اولويات سياسة ايران الاقليمية

موضوعات مرتبط