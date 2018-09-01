وزارتا الصحة والخارجية توقعان مذكرة تفاهم ثنائية

طهران/1 أيلول/سبتمبر/إرنا- أبرمت وزارتا الصحة والخارجية مذكرة تفاهم ثنائية فيما بينهما، في سياق تعزيز التعاون في مجال السلامة بحضور وزيري الصحة والخارجية.

وأكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي 'سيد قاضي زادة هاشمي'، ان الهدف من توقيع مذكرة التفاهم هذه هو توظيف مساحات تعاون مشتركة بين الوزارتين وذلك بهدف تعزيز دبلوماسية الصحة لا سيما في مجال الإرتقاء الشامل بنظام السلامة للبلاد، للتمكن من الرد في الوقت المناسب علي التهديدات المحتملة والموجودة علي الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا المجال، وتيسير عملية تصدير الإنتاجات والخدمات الصحية وذلك في منحي تعزيز التنمية الإقتصادية وتحقيق أهداف مشروع تطوير نظام السلامة في البلاد والنهوض بالمكانة الإقليمية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال.
وتنص مذكرة التفاهم المذكورة، علي المساعدة علي تصدير الأدوية والمعدات الطبية ونقل تقنيات السلامة والتعاون لتوفير الأدوية والمواد الأساسية والمعدات الطبية اللازمة للبلاد والنهوض بالسياحة العلاجية والطب التقليدي والمكمل وبلورة رؤية إقتصادية حيال التعليمات التي تتمحور حول المجال الصحي وتقديم المساعدات التنموية لتعزيز خدمات السلامة وتوظيف الإمكانيات المتوفرة لدي الإيرانيين المقيمين خارج البلاد في مجال السلامة.
وفي سياق تنفيذ التفاهمات المذكورة، يتم تشكيل فريق عمل مشترك يتكون من لجان الصادرات والإقتصاد المقاوم والتعليم والأبحاث والإيرانيين المقيمين خارج البلاد والأمن الصحي العالمي والمعاهدات وسائر المجالات إذا اقتضت الحاجة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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وزارتا الصحة والخارجية توقعان مذكرة تفاهم ثنائية

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