منتخب الكرة الطائرة الإيراني يتقلد الذهبية

وتمكن المنتخب الإيراني من الحاق الهزيمة بمنافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 3-0.

وتغلب المنتخب الإيراني علي خصمه بنتائج 25-17 و25-22 و25-21 خلال الأشواط الثلاثة لهذه المباراة لكي يخطف في نهاية المطاف، الميدالية الذهبية للكرة الطائرة في إطار هذه الدورة من الألعاب الآسيوية.

علما بأن هذه الميدالية هي الميدالية الذهبية العشرين للقافلة الإيرانية خلال منافسات آسياد 2018.

وحصدت ايران لحد الآن 62 ميدالية ملونة (20 ذهبية و20 فضية و 22 برونزية).

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس وتستمر لغاية 2 سبتمبر.

وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.

إنتهي**أ م د**س.ر

