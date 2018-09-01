الدفاع الجوی الیمنی یسقط طائرة تجسسیة مسیرة للتحالف السعودی

طهران / 1 ایلول / سبتمبر / ارنا - أكد مصدر فی الدفاع الجوی الیمنی نبأ اسقاط طائرة تجسس مسیرة تابعة لقوي التحالف السعودی الیوم السبت فی منطقة جیزان، بواسطة الدفاعات الجویة التابعة للجیش واللجان الشعبیة فی الیمن.

ونقل موقع 'المسیرة نت' عن المصدر العسكری قوله، أن 'الدفاعات الجویة التابعة لمجاهدی الجیش واللجان الشعبیة تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة تجسسیة تابعة لقوي العدوان قبالة جبل الدود'.
من جانب اخر، افاد موقع 'المیادین' الاخباری باستهداف القوات البحریة للجیش واللجان الشعبیة الیمینة الیوم بارجة رقابة عسكریة تابعة للتحالف السعودی قبالة سواحل جیزان السعودیة؛ قبیل إسقاط طائرة استطلاع للتحالف عند جبل الدود الحدودی.
ولفت مصدر عسكری یمنی، بحسب المیادین، الي أن قوات التحالف السعودی قامت بإخلاء الجرحي من البارجة السعودیة إلي مستشفیات جیزان؛ مشیراً إلي أن عملیة استهداف البارجة السعودیة تأتی رداً علي استهداف الصیادین فی السواحل والجزر الیمنیة.
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الدفاع الجوی الیمنی یسقط طائرة تجسسیة مسیرة للتحالف السعودی

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