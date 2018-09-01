وزير الصناعة : ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السفن

جاءت تصريحات وزير الصناعة اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح 'مشروع تطوير الصناعات البحرية في اطار الاقتصاد المقاوم' بمقر مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وسناد القوات المسلحة.

ونوه شريعتمداري بالخطوات الجيدة المتخذة في مجال صناعة القطع بحرية المطورة وضمها الي اسطول وزارة الدفاع الايرانية؛ داعيا الي بذل مزيد من الجهود في مجال انتاج سفن اخري.

وقال وزير الصناعة ان الصناعات البحرية تسهم في توفير فرص العمل داخل البلاد؛ بما يستدعي التعاون مع الجهات الاخري بهدف ازالة العقبات وتهيئة الارضيات المناسبة لتعزيز الانتاج والصناعات الملاحية والبحرية.

كما اشار شريعتمداري الي تصنيع وتسليم عدد من السفن الي دولة فنزويلا، مؤكدا ان ذلك يشكل احد النماذج الناجحة في مجال نقل خبرات الجمهورية الاسلامية الصناعية وتحديدا الصناعات البحرية الي الدول الاخري، وداعيا الي تكثيف الجهود لمواصلة هذه الانجازات.

وحول اهم الانجازات المنبثقة عن تطوير الصناعات البحرية في ايران، اشار شريعتمداري الي امكانية تحديث اسطول النقل البحري عبر استبدال السفن القديمة بالسفن الجديدة، وتوفير السفن الاسنادية المصنعة محليا في مقابل السفن النفطية الاجنبية المستاجرة، الي جانب توفير سفن الصيد؛ مشيدا في ذات السياق بدور وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الريادي في تطوير الصناعات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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