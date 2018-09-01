وزير الصناعة : ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السفن

طهران / 1 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة 'محمد شريعتمداري' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تملتك اليوم تقنية تصنيع السفن؛ مؤكدا علي ضرورة بلوغ الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة بهدف تحقيق مزيد من الاستثمارات داخل البحار.

جاءت تصريحات وزير الصناعة اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح 'مشروع تطوير الصناعات البحرية في اطار الاقتصاد المقاوم' بمقر مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وسناد القوات المسلحة.
ونوه شريعتمداري بالخطوات الجيدة المتخذة في مجال صناعة القطع بحرية المطورة وضمها الي اسطول وزارة الدفاع الايرانية؛ داعيا الي بذل مزيد من الجهود في مجال انتاج سفن اخري.
وقال وزير الصناعة ان الصناعات البحرية تسهم في توفير فرص العمل داخل البلاد؛ بما يستدعي التعاون مع الجهات الاخري بهدف ازالة العقبات وتهيئة الارضيات المناسبة لتعزيز الانتاج والصناعات الملاحية والبحرية.
كما اشار شريعتمداري الي تصنيع وتسليم عدد من السفن الي دولة فنزويلا، مؤكدا ان ذلك يشكل احد النماذج الناجحة في مجال نقل خبرات الجمهورية الاسلامية الصناعية وتحديدا الصناعات البحرية الي الدول الاخري، وداعيا الي تكثيف الجهود لمواصلة هذه الانجازات.
وحول اهم الانجازات المنبثقة عن تطوير الصناعات البحرية في ايران، اشار شريعتمداري الي امكانية تحديث اسطول النقل البحري عبر استبدال السفن القديمة بالسفن الجديدة، وتوفير السفن الاسنادية المصنعة محليا في مقابل السفن النفطية الاجنبية المستاجرة، الي جانب توفير سفن الصيد؛ مشيدا في ذات السياق بدور وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الريادي في تطوير الصناعات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

وزير الصناعة

صناعة السفن

الاكتفاء الذاتي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الصناعة : ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السفن

معظم المشاهدات

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

لاریجانی: خروج امیركا من الاتفاق النووی خلق حالة عدم الانضباط الدولی

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

ظریف یدعو الاطراف الاخري للاتفاق النووی للعمل بتعهداتها

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

جولة جديدة من المحادثات بين ايران وبريطانيا تبدا اليوم السبت بطهران

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران: اقالة مستشار الامن الوطنی العراقی قضیة داخلیة

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

السفیر الایرانی فی لندن:

ایران تسعي لارساء العلاقات الودیة مع سائر الدول

أحدث الأخبار

وزير الصناعة : ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السفن

وزير الصناعة : ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السفن

الاشتباه بحصول زوجة نتنياهو ونجله البكر علي رشوة في `الملف 4000`

فساد في الكيان الصهيوني

الاشتباه بحصول زوجة نتنياهو ونجله البكر علي رشوة في 'الملف 4000'

قاسمي: مزاعم إرسال صواريخ إيرانية الي العراق محض كذب

قاسمي: مزاعم إرسال صواريخ إيرانية الي العراق محض كذب

الملحقون العسکريون لدي طهران يزورون معرض الإنجازات الدفاعية الإيرانية

الملحقون العسکريون لدي طهران يزورون معرض الإنجازات الدفاعية الإيرانية

الملحقون العسکريون لدي طهران يزورون معرض الإنجازات الدفاعية الإيرانية

الملحقون العسکريون لدي طهران يزورون معرض الإنجازات الدفاعية الإيرانية

موضوعات مرتبط